Orden ejecutiva de Trump pone en riesgo a Lobo Mexicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que instruye al Departamento del Interior que considere en un plazo no mayor a 90 días, retirar al Lobo Mexicano la protección de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Lobo mexicano Especial

La orden ejecutiva exhorta a la vez a los congresos locales a modificar sus legislaciones que protegen a esta especie compartida con México, y que prácticamente fue exterminada de ambos lados de la frontera en los años 70, debido a la caza indiscriminada por parte de los ganaderos, que la consideraban una plaga.

De esta forma, Trump abre la puerta a que cualquier ranchero pueda disparar contra el Lobo Mexicano, con lo que busca congraciarse con los productores pecuarios, luego de que aprobó la importación de 300 mil toneladas de carne de res sin aranceles procedente de Brasil y Argentina.

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Según estadísticas, el Lobo Mexicano representa menos del 1 por ciento de las interacciones y la pérdida de ganado bovino en los Estados Unidos.

"Esta es una gran distracción para apaciguar a un puñado de ganaderos y hacerles creer que los lobos son una amenaza mayor que las propias políticas del presidente Trump", advirtió Greta Anderson, subdirectora del Proyecto de Cuencas Hidrográficas del Oeste.

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Destacó que el impacto de los lobos en el sector ganadero palidece en comparación con el daño que provocan los recientes acuerdos comerciales y la realidad de la ganadería en el árido oeste bajo condiciones climáticas cambiantes.

Recordó que los productores pecuarios tienen derecho a una compensación del 100 por ciento ante las pérdidas de cabezas de ganado por la depredación de los lobos bajo los programas estatales y federales.

“El problema no es el Lobo Mexicano sino más bien el enfoque que le está dando la administración Trump para resolver supuestos conflictos.

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Si el presidente realmente quisiera apoyar a los ganaderos, aumentaría el presupuesto para iniciativas no letales, con lo que se crearían soluciones duraderas", consideró Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center.

Por su parte, Michelle Lute, directora ejecutiva de Wildlife for All, indicó que la histórica mala gestión de la población estadounidense de Lobo Mexicano, que fueron reintroducida en Arizona y Nuevo México en 1998, ha llevado a una disminución en la diversidad genética de la población acompañada de defectos de nacimiento y menos cachorros que nacen y sobreviven.

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“Sólo siete lobos mexicanos fueron rescatados del medio silvestre y criados con éxito en cautiverio para salvar a la subespecie de la extinción, pero desde entonces la mayoría de sus genes se han perdido”, lamentó.

A su vez, Sandy Bahr, directora de Sierra Club capítulo Grand Canyon, manifestó que durante mucho tiempo, especies como el Lobo Mexicano, han estado sujetas a los caprichos de políticos que saben muy poco sobre animales en peligro de extinción.

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Un censo reciente confirma la presencia de 317 ejemplares de Lobo Mexicano en vida silvestre en Arizona y Nuevo México, que están en riesgo de desparecer con esta nueva orden ejecutiva de Donald Trump.

En México, la reintroducción de la especie alcanza alrededor de 40 ejemplares viviendo en libertad en las sierras de Chihuahua y Durango, gracias al programa binacional México-Estados Unidos.