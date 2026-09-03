Tragedia en Durango: Hallan muerta a maestra y a su familia en barranco

Una maestra de Durango que había sido reportada como desaparecida fue localizada sin vida junto con su hija de dos años de edad, así como su pareja sentimental.

Al parecer sufrieron un accidente vial tras caer el vehículo en el que se desplazaban a un barranco en Pueblo Nuevo, Durango.

Elementos de Protección Civil acudieron al kilómetro 172 de la carretera libre Durango-Mazatlán para llevar acabo el rescate de tres cuerpos.

El vehículo Sedan cayó al barranco de aproximadamente 300 metros, por lo que se implementaron acciones para rescatar los cuerpos de un hombre, la joven mujer y una menor de edad.

La joven fallecida tenía 18 años de edad y fue identificada como Ariadna Carmin Silva Guerrero, quien se desempeñaba como maestra del CONAFE en la comunidad.

Las autoridades dieron a conocer la ficha de búsqueda, informando que vestía un suéter color azul e iba acompañada de su hija de aproximadamente dos años de edad.

De acuerdo a la información proporcionada había sido vista por última vez en Pueblo Nuevo el 1 de septiembre del 2026 en compañía de su pareja en el automóvil Sedan.