Programas para el Bienestar benefician a 670 mil personas en Durango: Sheinbaum

Como parte de su primer día de gira nacional con motivo de informar sobre su segundo informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Durango, estado donde hay 670 mil beneficiarios de los Programas para el Bienestar, a través de una inversión de 16 mil millones de pesos.

“Todo lo que necesiten las y los duranguenses, aquí está el Gobierno de México para apoyarles”, afirmó.

Desde la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa, la jefa del Ejecutivo informó que se lleva a cabo la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne; se apoya a sembradores con la nueva Planta Cribadora de Frijol; la puesta en marcha de Planes de Justicia para los pueblos indígenas; la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en 21 comunidades, y la edificación de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio de Durango.

La mandataria federal enumeró las obras en Durango, las cuales aseguró son en beneficio de la población, como la inauguración de la carretera San Ignacio-Tayoltita, la construcción de 11 Caminos Artesanales con longitud de 58 kilómetros en comunidades rurales, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la inauguración de la Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria, el proyecto Agua Saludable para la Laguna y la construcción de la Presa El Tunal II.

Además del avance del 25 por ciento en la construcción de 32 mil 600 nuevas viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, la reestructuración y condonación de créditos impagables en beneficio de 82 mil familias, así como la regularización de 15 mil predios.