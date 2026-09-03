Aseguran armas, cartuchos y cargadores en fraccionamiento de Durango

Autoridades federales catearon un domicilio en Durango donde aseguraron armas, cartuchos, cargadores y el inmueble en el que se encontraban los indicios.

La Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad informó que la orden judicial se realizó luego de una denuncia en la Ventanilla Única de Atención (VUA) ante la dependencia federal por parte de un elemento de la Guardia Nacional, quien informó que en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Las Calzadas de la capital observo armas.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y ejecutó la diligencia de inspección, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego; una de ellas con un cargador de disco, 108 cartuchos de diferentes calibres, dos cargadores, una funda para pistola y una placa vehicular.

En la diligencia participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa).

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad para continuar con las investigaciones.