Habitantes de El Portillo, Oaxaca, liberan a reportero

Tras 24 horas fueron liberadas las seis personas que permanecían retenidas en la comunidad de El Portillo, en la región Sierra Sur de Oaxaca, entre ellas el reportero Graciano Gómez Lescas del medio digital TvBus.

“Las personas se encuentran en buen estado de salud y ya son trasladadas a sus lugares de residencia”, informó la Secretaría de Gobierno de Oaxaca encargada de conciliar con el grupo de vecinos inconformes.

La retención inició la tarde del miércoles 2 de septiembre, cuando Gómez Lescas acudió a El Portillo para cubrir una reunión relacionada con el conflicto político y comunitario que enfrenta a distintos grupos del municipio.

Junto con el comunicador fueron retenidos el alcalde constitucional Rigoberto Primitivo Ramírez López; Juan Hernández, suplente del alcalde; Juan Domingo Pascual Velásquez, secretario del alcalde; Cirilo Eduardo Hernández, representante del Barrio El Portillo, e Irma Martínez, esposa de este último.

El conflicto está relacionado con diferencias postelectorales, el reconocimiento de autoridades y la entrega de recursos públicos municipales entre la autoridad constitucional y un grupo que impulsa una representación comunitaria.