Operación Limpieza: decomisan 25 mil productos apócrifos en Puebla y Tlaxcala

Un despliegue conjunto de autoridades federales en Puebla y Tlaxcala permitió el aseguramiento de 25 mil 5 productos presuntamente relacionados con violaciones a derechos de propiedad intelectual, cuyo valor comercial fue estimado en un millón 857 mil 690 pesos.

Las acciones formaron parte de la estrategia denominada “Operación Limpieza”, encabezada por la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

El operativo se concentró en ocho establecimientos que habían sido ubicados previamente como posibles centros de producción, almacenamiento o distribución de mercancía que, de acuerdo con las autoridades, podría vulnerar derechos de diversas marcas comerciales.

En Puebla fueron intervenidos cuatro negocios ubicados en distintos puntos de la capital del estado, entre ellos el Centro Histórico, el Barrio de San Antonio, San Isidro Castillotla y la zona cercana a la carretera federal Puebla-Atlixco.

Las diligencias se realizaron en los establecimientos China Poblana, Eco Home Market, Fun Dahlia y Eco Market. En esos puntos fueron aseguradas 9 mil 434 piezas, entre juguetes, peluches, prendas textiles, gorras, perfumes, termos y diversos accesorios.

De acuerdo con el reporte oficial, los productos estarían vinculados con el uso presuntamente no autorizado de marcas como Disney Pixar, Hello Kitty, Mario Bros., Adidas, Jordan, Polo, Nike y Puma, entre otras.

Especial

La mercancía localizada en Puebla fue valuada de manera preliminar en 796 mil 654 pesos.

El segundo despliegue tuvo lugar en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, donde las autoridades realizaron inspecciones en cuatro establecimientos identificados como ZHENG BIN TLAXCALA, Unimas, Tienda China y Merca Asia.

En esa entidad se aseguraron 15 mil 571 artículos que también estarían relacionados con posibles infracciones a derechos de propiedad intelectual de distintas marcas internacionales.

El valor estimado de esos productos asciende a un millón 61 mil 36 pesos.

Con ambas acciones, las autoridades federales reportaron la intervención de ocho establecimientos y el aseguramiento total de 25 mil 5 piezas.

La “Operación Limpieza” busca identificar y desarticular puntos utilizados para fabricar, almacenar o comercializar mercancía presuntamente irregular, además de impedir que estos artículos lleguen a los canales formales e informales de venta.