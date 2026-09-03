Detienen a tres sicarios y un influencer por incendiar el ring de la Noche Suprema

Cuatro sospechosos fueron detenidos durante las últimas horas en Hermosillo, Sonora, tres de ellos eran presuntos sicarios vinculados con los actos de violencia registrados en el Centro de Usos Múltiples (CUM), donde incendiaron el ring de boxeo de la función Noche Suprema donde pelearían creadores de contenido, artistas y pugilistas profesionales.

Además de los tres atacantes detenidos, la Fiscalía de Justicia dijo que el cuarto detenido es un creador de contenido que promocionada el uso de drogas.

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general de justicia en Sonora, dio a conocer, luego de la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad, los avances relacionados con la investigación: “Detenidas a tres personas relacionadas con los hechos, estas tres personas se encuentran declarando, están identificados, además están relacionados con distintos homicidios que se han venido cometiendo en la capital del estado, han generado violencia en la ciudad y serán puestos a disposición en las últimas horas, de igual manera un autodenominado influencer que se dedicaba a promocionar la droga”.

Fue el viernes 28 de agosto, cuando un comando entró disparando rifles de asalto al CUM de Hermosillo, donde había trabajadores instalando un ring para la Noche Suprema, donde pelearían varios creadores de contenido, incluyendo algunos ligados a los Toys, un colectivo de Culiacán amenazado de muertes por la facción de la Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Los sicarios entraron por la fuerza al reciento, incendiaron el ring y huyeron disparando rifles de asalto generando pánico entre decenas de familias que practicaban deportes en campos aledaños al lugar del ataque, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los cuatro detenidos.

Despiden a Luis Ángel, joven asesinado por su hermano

Joseph Na’a

Por otra parte, en el Aguajito, Ahome, Sinaloa, decenas de jóvenes se reunieron para esperar el regreso de Luis Ángel “N”, un adolescente de 16 años cuya vida terminó de manera trágica tras una riña familiar ocurrida en Sonora.

La despedida no tuvo el silencio habitual de un funeral. Hubo motores acelerados, música a todo volumen, fotografías, coronas de flores, bebidas y cigarrillos. Alrededor del ataúd también apareció una figura de la Santa Muerte, mientras los amigos del joven preparaban una última caravana para acompañarlo hasta su destino final.

Luis Ángel había salido de su comunidad y se encontraba en Santa Cruz, Sonora, cuando ocurrió el episodio que terminó con su vida.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 26 de agosto. De acuerdo con los reportes ministeriales citados sobre el caso, el hermano menor de Luis Ángel, de 15 años, habría llegado al domicilio presuntamente bajo los efectos del alcohol y comenzó a insultar a su madre.

Luis Ángel intervino para defenderla.

Lo que comenzó como una discusión familiar terminó en una riña entre los dos hermanos. En medio del enfrentamiento, el adolescente de 15 años habría tomado un cuchillo de cocina y lesionado a Luis Ángel en la región dorsal derecha de la espalda.El joven fue trasladado inicialmente al Centro de Salud local y posteriormente al Hospital IMSS-Bienestar de Nogales.

Sin embargo, los médicos no pudieron salvarlo.

Luis Ángel murió a consecuencia de un choque hipovolémico provocado por una herida punzocortante.

El presunto responsable fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal y quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes.

Debido a que se trata de un menor de edad, su identidad permanece bajo reserva.