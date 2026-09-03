Florerías cierran en Reynosa por cobro de piso y amenazas del crimen organizado

Florerías de Reynosa, Tamaulipas, anunciaron a través de redes sociales la suspensión o cierre definitivo de sus servicios, luego de ser víctimas de cobro de piso y de la imposición de comprar mercancía a grupos del crimen organizado.

Negocios como Florería Neys, Secret Garden, Florería Gallardo, Reysol y Globopolls Reynosa, entre otros, informaron a sus clientes que cerrarán sus locales mientras que otros harán pausa y dejarán de vender flores, pero seguirán con otros artículos que ofrecen dentro de los negocios.

Uno de los comunicados señala: “A nuestra apreciable clientela y amigos: les informamos que, con efecto inmediato, nuestro servicio de florería queda finalizado. Gracias por compartir y confiar en nuestro trabajo; por estos años les estamos eternamente agradecidos”.

Otro negocio agregó: “Por este medio, les informamos que actualmente estamos pasando una situación que nos está afectando a todos los floristas, la cual no nos permite seguir trabajando con normalidad”.

Solo una de las florerías señaló de manera explícita que el cierre se debe a la inseguridad que enfrentan.

Mensaje en la que florerías de Reynosa anuncian su cierre por el cobro de piso Foto: Especial

Aunque ningún establecimiento detalló las causas, fuentes que conocen del caso indicaron que, además del cobro de piso y las extorsiones, los grupos criminales que operan en esa ciudad están obligando a los locatarios a comprarles la mercancía de ellos.

Mensaje en la que florerías de Reynosa anuncian su cierre por el cobro de piso Foto: Especial

En ese contexto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Reynosa publicó recomendaciones sobre cómo actuar ante una amenaza de extorsión. Entre ellas, sugirió mantener la calma, evitar confrontaciones, ponerse a salvo y proteger a clientes y trabajadores; conservar posibles evidencias como mensajes, videos, números telefónicos, cuentas, notas u otros elementos relacionados con el delito, y denunciar a los números de emergencia.

Por otra parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, reconoció que desde hace tiempo se registran extorsiones y que las han denunciado ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

El alcalde de Reynosa detalló que “ya llevamos mucho tiempo siendo afectados por las extorsiones, varios años que hemos estado denunciando esto y no hemos tenido respuesta de las autoridades competentes”

Agregó que han presentado “muchísimas denuncias en varios rubros. Obviamente hay que reconocer que hay rubros como el tema de los homicidios que han bajado en los últimos años. Sin embargo, el tema de la extorsión se ha empleado en todos los comerciales. Agradezco a Index que los ha ayudado a hacer frente a la delincuencia”.

El edil señaló que ha trabajado en coordinación con la industria para presentar las denuncias correspondientes y recalcó que confía en el gobierno federal para obtener una respuesta, debido a que hay muchos negocios afectados.