Un trágico accidente automovilístico cobró la vida de tres integrantes de una misma familia en Aguascalientes, entre ellos un bebé de apenas dos años, luego de que el vehículo en el que viajaban volcó y terminó impactándose contra un tráiler.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer que conducía el automóvil perdió el control de la unidad, lo que provocó que volcara y posteriormente chocara contra la pesada unidad, en un percance que terminó en tragedia.

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En el vehículo también viajaban una adolescente de 14 años y un menor de dos años. Lamentablemente, tres personas de la familia perdieron la vida a consecuencia del fuerte impacto, mientras que la adolescente logró sobrevivir y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tras el accidente, el conductor del tráiler presuntamente se dio a la fuga, por lo que las autoridades correspondientes buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

El fatal percance vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad vial, mientras familiares de las víctimas enfrentan la irreparable pérdida.