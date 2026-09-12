Del limón al coco y mango: anuncian inversión de más de 600 millones de pesos en Yucatán

El grupo inversionista detrás de Citrus Patrimonial anuncia una nueva plataforma de desarrollo agrícola que iniciará con 1,500 hectáreas de mango, coco y otras frutas tropicales en Yucatán. La iniciativa ampliará su actividad productiva y su oferta para compradores internacionales, mediante un programa de inversión de largo plazo y el desarrollo de infraestructura agrícola tecnificada.

La primera fase contempla por lo menos 500 hectáreas de mango y 500 hectáreas de coco. El resto de la superficie podrá incorporar otras frutas tropicales adecuadas para Yucatán y el sureste de México, conforme a las definiciones técnicas del proyecto. El plan de expansión de esta plataforma interna busca superar las 3,000 hectáreas.

Para el sistema completo de las primeras 1,500 hectáreas se prevé una inversión superior a 700 millones de pesos. Dentro de ese monto, más de 600 millones se destinarán al proceso de desarrollo agrícola tecnificado y a su infraestructura productiva asociada, a lo largo de la ejecución del proyecto.

El desarrollo inicial se realizará sobre antiguos terrenos ganaderos y se plantea con un alto nivel de tecnificación e infraestructura de riego de primer nivel. La inversión acompañará la preparación de las superficies y la construcción de la capacidad productiva necesaria para los nuevos cultivos. Como parte de su programa de desarrollo, Citrus Patrimonial prevé plantar más de 2.5 millones de árboles en antiguos terrenos ganaderos.

La estrategia comercial consiste en ampliar el portafolio de frutas tropicales producidas en Yucatán para abastecer a los mismos clientes internacionales a los que el grupo provee limón. La incorporación de mango, coco y otros productos busca aumentar la diversidad de su oferta y su capacidad de abastecimiento. Se trata de una iniciativa interna del grupo, encabezada por Kankab Holding e independiente del programa patrimonial de certificados de limón.

Esta nueva plataforma se integra a una visión de desarrollo que también incluye las etapas de expansión de Citrus Patrimonial. El programa de limón contempla una primera etapa de 2,500 hectáreas, con una inversión prevista superior a 2,500 millones de pesos, y una segunda de 2,500 hectáreas adicionales, para alcanzar un total de 5,000 hectáreas al concluir ambas fases.

En conjunto, el desarrollo de Citrus Patrimonial y el desarrollo agrícola interno del grupo representan una inversión total comprometida en Yucatán que superará los 3,000 millones de pesos a largo plazo en sus primeras fases. Los recursos se aplicarán durante el proceso de desarrollo de los proyectos.

La empresa sostiene que su decisión de invertir se sustenta en la confianza en el Plan Renacimiento Maya, en el gobierno de Yucatán y en la gestión personal del gobernador Joaquín Díaz Mena. Desde su perspectiva institucional, la visión de desarrollo de su administración, su compromiso con el campo yucateco y la certeza que percibe para invertir a largo plazo son factores fundamentales para continuar impulsando proyectos productivos en el estado.

La expansión agrícola se acompaña del desarrollo de una planta empacadora que incorporará tecnología de clasificación mediante inteligencia artificial. Su capacidad de procesamiento prevista será superior a 150 toneladas diarias, orientada a seleccionar producto conforme a los estándares de calidad y las especificaciones de los mercados de exportación.

El alcance regional de las inversiones conjuntas de Citrus Patrimonial y del desarrollo agrícola interno del grupo combina inversión en el campo, infraestructura y oportunidades de empleo formal. Como parte de ese contexto, el proyecto de Citrus Patrimonial prevé generar a largo plazo más de 2,000 empleos formales en las zonas marginadas del sur de Yucatán donde opera.

Con estas nuevas etapas, el grupo busca ampliar su presencia agrícola en Yucatán y consolidar una cadena de valor que conecte la producción de frutas tropicales con infraestructura de selección, empaque y acceso a mercados internacionales.