“Múestrenme otro país que redujera a la mitad los homicidios en 20 meses: Sheinbaum
“Es un trabajo muy importante el que hace el Gabinete, desde atender las causas hasta detener delincuentes. Y eso ha logrado una disminución de casi el 50 por ciento en los homicidios, tanto que hoy hasta les aplaudí en el Gabinete de Seguridad”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este miércoles se alcanzó el promedio diario de homicidios dolosos más bajo en los últimos 14 años, con 27 casos, y reconoció que este indicador se debe al funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Es una cifra histórica. Yo les decía el otro día: muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación: es una estrategia”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.
“Es un trabajo muy importante el que hace el Gabinete, desde atender las causas hasta detener delincuentes. Y eso ha logrado una disminución de casi el 50 por ciento en los homicidios, tanto que hoy hasta les aplaudí en el Gabinete de Seguridad”.