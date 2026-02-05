Fracaso generalizado: alcaldes veracruzanos reprueban en desempeño y confianza ciudadana

Lourdes López / corresponsal

La mayoría de los 212 alcaldes veracruzanos no sólo reprueban, sino que arrastran niveles críticos de desconfianza y desaprobación ciudadana. El trienio 2022-2025 aparece como uno de los más deficientes en más de una década, reveló la encuestadora Santoyo y Asociados.

En una explicación amplia, Luis Santoyo Domínguez, director de la firma, afirmó que los resultados obtenidos en encuestas de entre 500 y 800 entrevistas por municipio “confirman el deterioro de la gestión municipal en Veracruz”, marcado por administraciones sin rumbo, servicios colapsados y una percepción creciente de corrupción.

Los datos revelan que los ayuntamientos enfrentan una crisis simultánea en seguridad, administración y credibilidad. Entre los principales hallazgos destacan la inseguridad fuera de control, con robos, violencia cotidiana y venta de drogas como problemas dominantes.

También se identifican equipos improvisados, integrados por funcionarios sin experiencia ni formación en administración pública; una percepción extendida de corrupción, uso discrecional de recursos y decisiones opacas, así como planes municipales de desarrollo sin estrategia, sin continuidad ni impacto real.

De acuerdo con datos oficiales del INEGI, el deterioro en la percepción ciudadana de los gobiernos municipales en Veracruz es consistente con mediciones nacionales recientes.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al cuarto trimestre de 2024 reportó que, en ciudades veracruzanas como Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa, entre 64 % y 78 % de la población consideró “inefectivo” o “muy inefectivo” el desempeño de sus autoridades municipales en materia de seguridad y servicios públicos.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en la Cuenta Pública 2023 observaciones por más de 4 800 millones de pesos a ayuntamientos veracruzanos, principalmente por irregularidades en el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y del Fortamun, lo que refuerza la percepción de opacidad y mala administración señalada por la encuestadora.

Estos indicadores colocan a Veracruz entre las cinco entidades con mayor número de observaciones municipales a nivel nacional, según reportes publicados por Excélsior.

«pev»