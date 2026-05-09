Muestran panistas unidad en Guanajuato rumbo al proceso electoral del 2027

El PAN no dejará que otro color que no sea el azul gobierne Guanajuato, ese fue el mensaje que respaldaron liderazgos, militantes y simpatizantes rumbo al 2027.

Los principales liderazgos panistas, entre ellos, el dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero; la gobernadora Libia García Muñoz Ledo; el senador Ricardo Anaya y el dirigente estatal Aldo Márquez Becerra, más de 20 mil militantes y simpatizantes refrendaron su apoyo en la Reunión Estatal de Estructuras del PAN Guanajuato.

En su discurso, el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez, señaló que éste es un momento histórico para la familia panista, al marcar el arranque del trabajo político y territorial por Guanajuato y por México.

Excélsior

“Somos más los buenos y somos quienes estamos en el PAN quienes vamos a defender nuestro estado. No vamos a permitir que llegue a Guanajuato el narco gobierno de Morena”, expresó.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; el Senador Ricardo Anaya Cortés; y el Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero, destacaron el orgullo blanquiazul, la unidad y la fortaleza territorial del partido, al priorizar a la gente y mantener cercanía con las familias guanajuatenses.

En la Explanada de la Feria de León, el líder nacional blanquiazul, Jorge Romero enfatizó que la finalidad del Partido Acción Nacional es trabajar para que las personas vivan con dignidad.

“Guanajuato tiene un gran partido: el PAN. Y hoy quiero reconocer todo el trabajo que se ha hecho en Guanajuato. Hoy tenemos una gran líder, que escucha todas las voces y que gobierna bien: Libia Dennise”, exclamó.

Por su parte, el senador, Ricardo Anaya, afirmó que lo mejor está por venir y reconoció los resultados alcanzados en Guanajuato.

“Aquí en Guanajuato Morena se topó con pared. Ustedes son el único estado con 35 años de gobiernos humanistas”, expresó.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, calificó a Guanajuato como el corazón azul de México y aseguró que tienen la convicción de trabajar por las familias guanajuatenses.

“Estamos listos para seguir dando esperanza a la patria, para seguir bombeando esa sangre azul y trabajar por nuestras niñas y niños. Hoy, con la valentía de los panistas, desde Guanajuato le decimos a México que sí hay de otra, que sí hay gobiernos que dan resultados”, señaló.