Lluvias llenan presas de Hidalgo; vecinos de Tula en alerta por desbordamientos

Las intensas y constantes lluvias registradas durante los últimos días en el Valle de México han colocado a Hidalgo en una situación de alerta máxima. Las tres principales presas de la entidad operan a su máxima capacidad, provocando que los embalses de la presa Requena y Endhó rebasen el 100 por ciento de su almacenamiento, mientras que la Rojo Gómez ya supera el 90 por ciento.

El panorama más crítico se vive en los alrededores de la presa Endhó, la cual se encuentra derramando un volumen de 83.4 metros cúbicos por segundo (m³/s). Esta situación mantiene en constante alerta a las familias que habitan cerca del embalse y en la región de Tula, debido a que el excedente de agua incrementó drásticamente el caudal de los ríos, cuyos cauces pasan a escasos metros de viviendas, puentes y vialidades principales.

"Ahí se ve la humedad donde llegaba cuando estuvo muy fuerte la crisis del río. Pues sí, preocupante está porque hay muchos a los que les llega a veces a sus siembras", relató Israel, un habitante de la zona que vigila el comportamiento del agua día y noche.

Por su parte, Rosa Lugo, vecina afectada por la crecida de los cuerpos de agua, detalló el riesgo logístico que representa este incremento: "De hecho, sube bastante y obstruye los caminos. Pero sí hay otras personitas que están al lado del río y sí les llega mucho el agua; de hecho, ya les avisaron que se tienen que estar al pendiente por la corriente del agua".

Deslaves azotan la sierra hidalguense

La emergencia no se limita únicamente al Valle de Tula. El subsecretario de Protección Civil de Hidalgo, Román Bernal Díaz, advirtió que los daños por las precipitaciones continúan extendiéndose hacia las regiones de la Sierra Alta, la Sierra Gorda y la zona Otomí-Tepehua.

Reproducir Lluvias llenan presas de Hidalgo

"En materia de afectaciones por las lluvias, principalmente son estas zonas donde tenemos las afectaciones. ¿Cuáles son ellas? Deslaves, muchos deslaves, rodamiento de piedras, que es un tema que hay que tomar mucho cuidado porque puede afectar la circulación vehicular y el desbordamiento de los cauces en ciertos puntos del estado", puntualizó el funcionario.

Ante este complejo escenario, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un informe técnico en el que revela que se han identificado 121 sitios vulnerables a inundación por el desborde de ríos, arroyos o presas. Estos focos rojos se encuentran distribuidos a lo largo de 37 municipios del estado, por lo que las autoridades estatales y municipales han exhortado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y atender de inmediato cualquier orden de evacuación preventiva.