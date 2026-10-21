Se forma la tormenta tropical “Vance” en el Pacífico mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que esta tarde se formó la tormenta tropical “Vance” a partir de la depresión tropical Veintidós-E.

El centro de la tormenta se encuentra a 835 km al sur de Acapulco, Guerrero, y a 1,170 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

La Conagua señaló que por el momento el ciclón no afecta al territorio mexicano.

Además, se prevé que la tormenta tropical evolucione a huracán categoría 3.

Llega el frente frío número 3

Mañana jueves, canales de baja presión prevalecerán sobre el interior del territorio nacional, aunados a una vaguada en niveles medios y altos sobre la península de Yucatán e ingreso de humedad de ambos litorales, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur); así como chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otro lado, el frente frío número 3 se extenderá sobre el noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán chubascos, lluvias y vientos fuertes en el noroeste y norte de México.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h con posible formación de torbellinos en Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste).