Taddei pide a la ASF auditar licitaciones del INE; se deslinda de exempleados

Luego del escándalo por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que presuntamente involucran al chofer de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la funcionaria electoral informó que pedirá a la Auditoría Superior de la Federación que regrese al INE para volver a auditar las licitaciones públicas relacionadas con las empresas cuestionadas.

Taddei Zavala negó que las personas mencionadas formen parte de la plantilla laboral del instituto actualmente; admitió que sí estuvieron adscritas a su presidencia, pero que ya no laboran en el INE.

Explicó que el Órgano Interno de Control tendrá que investigar a las personas que presuntamente están involucradas en actos de corrupción, ya que, en sus declaraciones, bajo protesta de decir verdad y por escrito, no reportaron conflicto de intereses ni haber participado en la iniciativa privada.

Esto a pesar de que, desde el nombramiento de Jesús Octavio García como encargado de despacho de la dirección de Administración del Instituto, la prensa le cuestionó el conflicto de intereses del funcionario, por haber sido apoderado legal de empresas proveedoras de material electoral.

“El INE colaborará con información sin intervenir en la investigación”, aclaró la presidenta Taddei.

Agregó que solicitará a los “partidos políticos, a los grupos de poder, a todos los que participan en esta materia, que seamos altamente responsables. Porque si una nota provoca una tendencia a desacreditar o querer desestabilizar esta institución, a ellos les decimos, ese no es el camino, así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan afirmando con la ciudadanía su propuesta, su plan de estado, distrito, nación. Así se ganan. No se ganan intentando debilitar al Instituto Nacional Electoral”.

LOS ANTECEDENTES

El pasado lunes, versiones periodísticas difundieron que el chofer de Taddei, de nombre Jonathan Navarrete Torres, y Jesús Octavio García, quien fuera encargado de despacho de la Dirección de Administración del INE, tuvieron cargos en ambas empresas (Cajas Graf y Corporativo ZEG), mismas que, casualmente, se registraron en el Padrón de Proveedores del INE dos meses después de que Taddei asumió la presidencia.

Según las versiones periodísticas, al igual que García, Jonathan Navarrete fue apoderado de Corporativo ZEG en 2023 y actualmente cuenta con un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo ZEG.

Tanto a Cajas Graf como a Corporativo ZEG se les ha investigado por la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado y a las cuales se les congelaron las cuentas.

En 2024, la Cofece les abrió un expediente por prácticas monopólicas.

Tanto Taddei en su paso por el Instituto Electoral de Sonora, como Claudia Espino, exsecretaria ejecutiva del INE en su encargo como consejera en Chihuahua, otorgaron contratos por más de 60 millones de pesos a estas empresas.

En adición, en 2024, el INE otorgó una adjudicación directa a Cajas Graf y otra empresa vinculada, por 197 millones de pesos, para elaborar urnas y mamparas, luego de declarar desierta la licitación, en la que también participaron esos proveedores, pero no obtuvieron el contrato.

Al presentar un mensaje y el nuevo portal de Transparencia sobre licitaciones y contrataciones, Taddei justificó la adjudicación al decir que “esto ocurre cuando las empresas que presentan sus propuestas, tanto técnicas como económicas, no cumplen con los requisitos de la convocatoria, y el instituto está obligado, por procedimiento, a hacer la adjudicación en vías de asegurar el tiempo de producción y la entrega en los diferentes estados de la República. El procedimiento, su justificación y sus fechas forman parte del expediente que puede consultarse”.

Desde mediados de 2023, empleados de la administración de Lorenzo Córdova confiaron a este diario que sufrían acoso para que presentaran sus renuncias ya que la presidenta entrante empezó a construir una red de corrupción al interior del Instituto.

En 2025 llamó la atención de la prensa el traslado de la consejera presidenta en una camioneta blindada distinta a los vehículos asignados a las consejerías, que según Taddei no era propiedad del INE, sino un vehículo “prestado”, debido a que su camioneta institucional estaba descompuesta.