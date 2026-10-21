Se enciende el corazón ancestral de México; Michoacán, listo para la Semana de Noche de Muertos

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, dio a conocer que, del 23 de octubre al 2 de noviembre, la entidad desplegará una infraestructura logística y de seguridad coordinada para recibir a miles de viajeros que buscan conectar con una de las celebraciones más icónicas del patrimonio universal.

“Michoacán está listo para mostrar al mundo por qué es el corazón espiritual de México. Esta edición no solo convoca a la tradicional velación en la región Lacustre, sino que diversifica la oferta para que cada viajero conecte de manera profunda y participativa con nuestras raíces”, mencionó.

La propuesta turística planeada para esta temporada propone una inmersión por los sentidos:

El camino de las ánimas, un recorrido nocturno en canoas tradicionales con destino a la isla de Urandén.

La Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina (del 18 al 3 de noviembre), una parada que fomenta las esculturas artesanales en barro punteado.

Festival visual En Morelia, un desfile de catrines y catrinas que reunirá a familias y visitantes en medio de arquitectura virreinal.

Además, el viaje por Michoacán también es un recorrido por los sabores más auténticos de la región. La herencia gastronómica se vivirá a través de paradas estelares como el Festival del Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en el Pueblo Mágico de Tacámbaro, la Feria del Pan en Tangancícuaro y las muestras culinarias junto a la ofrenda monumental de Zitácuaro.

La edición 2026 de la Semana de Noche de Muertos se realizará con el propósito de fomentar un turismo sustentable y respetuoso, asimismo invita a los viajeros a no ser solo espectadores y participen en los 17 talleres artesanales vivenciales en los cuales podrán aprender a moldear barro, tallar madera y confeccionar los tradicionales arcos florales de los altares.

Dichos talleres serán realizados en comunidades como Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Oponguio, Tócuaro, Santa Cruz Tanaco y Arócutin.