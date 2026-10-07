Se forma la tormenta tropical 'Simón' frente a costas de Michoacán

Esta tarde se formó la tormenta tropical Simón a partir de la depresión tropical Veinte-E frente a costas del Pacífico mexicano.

Su centro se localizó aproximadamente a 285 kilómetros (km) al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 km al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Su circulación generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, norte, centro y suroeste), vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Guerrero y Oaxaca (oeste); de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Michoacán; oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Oaxaca, y de 1.0 a 2.0 m de altura en la costa de Michoacán.

En tanto, en el Golfo de México la tormenta tropical “Isaias” se ubicó aproximadamente a 330 km al noroeste de Celestún, y a 365 km al oeste-noreste de Progreso, ambas localidades en Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h.

Este sistema generará lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Veracruz (sur), Tabasco (norte), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte y oeste), muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Tamaulipas (costa), fuertes (de 25 a 50 mm) en Quintana Roo (norte), vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, oleaje de 2 a 3 metros (m) en costas de Veracruz y Tabasco, y olas de 1 a 2 m en Campeche.

Las precipitaciones generadas por ambos sistemas podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.