Tormenta tropical Polo provocará lluvias intensas en Oaxaca y fuertes en Michoacán y Guerrero

La tormenta tropical Polo mantiene su avance sobre el océano Pacífico frente a las costas de México, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 105 km/h, mientras las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslaves en varios estados.

De acuerdo con el reporte emitido esta mañana por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Polo se ubicó aproximadamente a 325 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

La tormenta tropical se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 7 km/h y, debido a su cercanía con el territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Durante la madrugada, Polo registró rachas de viento de hasta 95 km/h, con ráfagas más fuertes.

La circulación de Polo favorecerá precipitaciones de distinta intensidad en entidades del occidente y sur del país.

Conagua informó que Polo “generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Oaxaca (costa y sur)”.

Además, se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en la costa y sur de Michoacán y Guerrero, mientras que en Jalisco, en sus regiones este y sur, así como en Colima, se esperan lluvias fuertes de entre 25 y 50 mm.

La distribución de las precipitaciones muestra que los mayores acumulados se concentrarán principalmente en zonas costeras del Pacífico sur, aunque los efectos de Polo también alcanzarán regiones del occidente mexicano.

Polo también provocará fuertes vientos y oleaje

Además de las lluvias, las condiciones marítimas representan otro de los efectos asociados con la tormenta tropical.

Conagua pronosticó vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En cuanto al oleaje, se esperan olas de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca el oleaje podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

Para las costas de Jalisco y Colima también se prevé mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura.

Por estas condiciones, las autoridades mantienen especial atención en las zonas costeras y recomiendan seguir la información oficial ante posibles cambios en la trayectoria y evolución del sistema.

Las autoridades meteorológicas también advirtieron que los efectos de Polo no se limitan a las zonas directamente cercanas a la costa.

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, señaló Conagua.

Ante este escenario, la dependencia exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua, además de seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.