Tormenta sorpresa en Colima deja una lesionada, apagones y más de 70 incidentes

Una intensa tormenta acompañada de fuertes rachas de viento y granizo sorprendió la tarde de este sábado a habitantes de la zona metropolitana de la capital de Colima, dejando un saldo preliminar de 76 incidentes atendidos por corporaciones de emergencia y una mujer lesionada tras la caída de un árbol sobre el vehículo en el que viajaba.

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que las afectaciones se registraron principalmente en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, donde se reportaron árboles, postes y letreros derribados, cables dañados y cortes en el suministro de energía eléctrica en diversas colonias, como consecuencia de la combinación de lluvia intensa, fuertes vientos y caída de granizo.

De manera adicional, una mujer resultó lesionada luego de que un árbol colapsara sobre el automóvil en el que se encontraba, en la colonia Fátima, en el municipio de Colima. La persona fue atendida por cuerpos de emergencia y, de acuerdo con los primeros reportes, se encuentra estable y fuera de peligro.

El Ejército activó el Plan DN-III-E. Abraham Acosta

Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantener precauciones durante la presente temporada de lluvias, Abraham Acosta

La magnitud del fenómeno meteorológico generó momentos de temor entre la población, debido a que este tipo de tormentas con vientos de gran intensidad y granizadas no son frecuentes en la entidad. Habitantes fueron testigos de la caída de árboles, anuncios espectaculares, láminas y hasta paneles solares, mientras una intensa granizada cubría calles y avenidas de la capital y municipios conurbados.

“Me puse muy nerviosa, no me podía ni mover. Primero fue el ‘aironazo’ luego el granizo, y enfrente de mi se cayó el árbol. Dios nos dio licencia para sobrepasar esto” narró María Inés, vecina de la colonia Fátima en la capital del estado y una con el mayor número de reportes por daños.

La tormenta también tomó por sorpresa a los colimenses, ya que previamente no se emitió alguna alerta preventiva sobre la posibilidad de lluvias o condiciones meteorológicas severas, por lo que muchas personas se encontraban realizando actividades cotidianas cuando inició el fenómeno.

El temporal provocó la caída de decenas de árboles. Abraham Acosta

Por su parte el Ejército mexicano activó el Plan DN-III-E para ayudar con la remoción de escombros, árboles caídos y liberar las vialidades.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantener precauciones durante la presente temporada de lluvias, evitar zonas de riesgo ante la presencia de viento y actividad eléctrica, y reportar cualquier emergencia al 911.