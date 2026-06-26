Exhiben a Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, golpeando a su esposa

A través de videos y su propio testimonio, María Felicia Jiménez Lavie acusó de violencia domestica a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.

La mujer, doctora en Ingeniería Física Nuclear, compartió en YouTube un video de una cámara de seguridad de su domicilio, del pasado 15 de marzo, en el que se observa que Rodríguez Padilla le propina golpes, agresiones físicas e intentos de ahorcamiento al interior de su entorno familiar. En esa fecha aún era titular de Pemex. La vivienda está ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos.

Incluso se ve al extitular de la empresa petrolera golpearla frente a su hijo de cinco años, quien huye al ver la escena de violencia.

Reproducir La agresión documentada ocurrió el 15 de marzo en un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

En entrevistas radiofónicas, Jiménez Lavie aseguró que las agresiones datan desde 2022, por lo menos.

La mujer compartió que el día del ataque le hizo un reclamo a su esposo, pero él reaccionó de forma violenta.

“A él no le gustaba que yo le dijera las verdades incómodas, porque cuando tienes esos puestos te crees Dios todopoderoso y ahí empezó un forcejeo”, narró.

Tras la escena frente a su hijo, que corre hacia unas escaleras, Rodríguez Padilla la avienta sobre el sillón, la toma con fuerza y en la riña pierde su camisa. Después, con el torso desnudo, el entonces servidor público golpea el rostro de la mujer y la jala del cabello para levantarla del sillón y seguir agrediéndola. El rostro de Rodríguez Padilla es visible en varios momentos del video.

También se ve a la afectada acorralada en un sillón, con una de sus piernas atrapada entre las piernas del atacante, quien le coloca las manos en la cara, la empuja y le pega mientras discute.

Luego, la jala del cabello, le tapa la boca y la avienta. Cuando ella se libera y cae al suelo, él la alcanza para golpearle el estómago y la espalda, la vuelve a tomar del cabello y con el puño cerrado le pega en la cara mientras la trata de ahorcar.

El rostro de Víctor Rodríguez es visible en varias partes del video. Especial

La agresión dura al menos cinco minutos; ella llora, grita y le agarra la mano para evitar los golpes.

La mujer relató que los episodios violentos empezaron en el año 2022, aproximadamente. “Yo tengo en mi brazo una marca chiquita que me marcó cuando me enterró un bolígrafo”, acusó.

María Felicia aseguró que, por su condición de migrante, su esposo aprovechaba esa relación de poder para someterla y amenazarla.

Reconoció que hasta el momento no ha presentado una denuncia formal, pero adelantó que analiza hacerlo, una vez que ya liberó los videos de la agresión al público.

“Me tengo que llenar de nuevo de valor. Es ir a un Ministerio Público, que nunca he ido, fuera de mi país. Sí da miedo, da temor porque a veces la justicia no es como uno quisiera que fuera”.

La mujer pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que le brinde apoyo: “Porque él durante muchos años me amenazó que a él no le iba a pasar nada. Absolutamente nada le iba a pasar”.

Víctor Rodríguez fungió como director de Pemex desde el inicio del actual sexenio, en octubre de 2024. Sin embargo, el pasado 14 de mayo, la Presidenta anunció que dejaría el cargo y pasaría a encabezar el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, organismo descentralizado de la Secretaría de Energía.

Anoche, en reacción a la denuncia pública de la esposa de Víctor Rodríguez, el INEEL informó que, aunque previamente se había comunicado que él se incorporaría a la institución tras concluir su gestión como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dicha incorporación nunca fue formalizada, por lo que no ocupa ningún cargo.

La víctima precisó que hasta el momento no ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público. Especial

Además, sentenció que "tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”.

Por separado, la Secretaría de las Mujeres condenó la violencia contra la mujer que denunció a su esposo.

“Estos hechos, como todos aquellos que se cometen contra mujeres y niñas, deben ser investigados por las autoridades competentes, con perspectiva de género y sin permitir impunidad. Se debe garantizar de inmediato la integridad, seguridad y protección de la víctima”, señaló en un comunicado.

Aseguró que stableció contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y acompañamiento en la denuncia ante la fiscalía especializada.

SHEINBAUM: SE LE DARÁ AYUDA

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se le dará ayuda a María Felicia Jiménez Lavie, quien expuso agresiones físicas, golpes e intentos de ahorcamiento por parte de su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

La jefa del Ejecutivo federal fue consultada sobre el tema durante su gira por Chiapas.

"Sí, sí, que se investigue, que se investigue. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer", dijo en breve entrevista

–¿Sólo eso?, se le preguntó.

–“Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia", dijo.

–¿Condena este hecho?, se le insistió cuando salía de un mitin en el que insistió en que hoy es tiempo de mujeres.

Sheinbaum negó que haya hablado con Víctor Rodríguez sobre el tema.

–¿No condena este hecho?, se le insistió.

–"Que se haga justicia, como todo siempre", respondió.