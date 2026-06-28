Tres tercios XXVIII-VI-MMXXVI

Abrazo hasta el cielo, añorado Mamo, hoy en tu cumpleaños…

I. Resulta muy agradable, semana a semana, recibir magníficas noticias de los representantes deportivos de nuestro país, incluso en el transcurso de la gran competencia mundialista de futbol. Por lo pronto el automovilismo nos ha dado, hasta ahora, grandes noticias que se desprenden desde el circuito de Red Bull en Spielberg, Austria, ya que el piloto de Monterrey, Nuevo León, Noel León, estará arrancando la carrera principal de la Fórmula 2 desde la pole position esta madrugada, una estupenda noticia que adereza, en esa misma categoría, la antesala de la F1, con un tercer lugar en la carrera sprint del volante guanajuatense Rafa Villagómez, y para seguir con las grandes noticias, Ernesto Rivera Pavlovich, joven piloto capitalino, de tan sólo 17 años, ganó la carrera sprint en la Fórmula 3, algo sencillamente formidable y esperanzador para el automovilismo mexicano.

¡Maravilloso!

II El golf mexicano nos sigue generando también, casi todos los fines de semana, buenas noticias gracias a las actuaciones de nuestros representantes, en esta ocasión nuestras golfistas lo están haciendo muy bien en la LPGA, la golfista de Mérida, Yucatán, Isabella Fierro está teniendo una magnífica campaña para consolidar su futuro en la máxima categoría del golf femenil, por lo pronto está en al lugar 12 del KPMG Women’s PGA Championship, uno de los torneos majors después de una gran ronda ayer de cuatro golpes bajo par, mención aparte merece también, la golfista guanajuatense Laren Olivares, que está participando en el EPSON Tour, buscando ascender a la LPGA, donde marcha en la segunda posición de la clasificación en la que las 15 primeras obtienen su tarjeta para competir al más alto nivel. Por lo pronto Lauren marcha segunda en el torneo de la presente semana a un golpe de la líder, lo que representa una inmensa oportunidad de consolidar su ascenso la próxima campaña.

III Fantástica actuación del torero de Aguascalientes Héctor Gutiérrez, en el marco de la competencia denominada Copa Chenel al resultar el triunfador de la corrida conmemorativa de los 500 años de tauromaquia en México en la población de Valdeiglesias, Madrid, al cortar dos orejas, y salir a hombros de los aficionados proclamándose como el gran triunfador de esa etapa clasificatoria del certamen que otorga al ganador la posibilidad de torear en la Monumental de las Ventas de Madrid. Gutiérrez ha estado en plan grande, toreando con aplomo, maestría y arte.

¡Enhorabuena!