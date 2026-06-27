Lluvia inunda Gran Canal y suspende momentáneamente Fan Fest

La lluvia y tormenta eléctrica que azotó la tarde noche de este sábado a la Ciudad de México provocó afectaciones, como la inundación de la avenida Gran Canal, en la alcaldía Gustavo A. Madero, o la suspensión temporal del partido Portugal-Colombia, en el Fan Fest del Zócalo capitalino.

Debido a la inundación en la avenida Gran Canal, un automóvil quedó varado.

Cerca de las 19:00 horas fue suspendida la transmisión de futbol en el Fan Fest del Zócalo, pero cuando la lluvia pasó se reinició el servicio.

El agua ingresó a un inmueble en la colonia González Romero, en la alcaldía Gustavo A. Madero, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Foto: Especial

La lluvia más intensa se registró en la alcaldía Tláhuac, en donde en varias colonias sus calles quedaron inundadas.

Para las 20:00 horas, en la colonia La Habana se habían acumulado 34.25 milímetros de lluvia, lo que equivale a 34.25 litros por metro cuadrado.

En la alcaldía Gustavo A. Madero también llovió fuerte. En la colonia Cuautepec se habían acumulado 26 mm, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Hubo árboles caídos en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, entre otras.

Foto: Especial

Para este domingo se esperan lluvias de hasta 50 mm, tormenta eléctrica y caída de granizo en algunas zonas de la capital, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.