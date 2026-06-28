Defensa detiene a dos policías municipales en Durango

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a dos policías municipales de Nuevo Ideal, Durango, por no acreditar su permiso de portación de sus armas de cargo.

El municipio está ubicado al noroeste de la capital, hasta donde arribaron los uniformados para implementar un operativo.

El secretario de Seguridad, Oscar Galván Villarreal, fue informado de esta acción llevada a cabo por el personal de la Defensa.

Se procedió a realizar una revisión a un operativo que llevaban a cabo los elementos municipales procediendo a la verificación de las armas y de igual manera de los permisos correspondientes de portación y no contaban con el respectivo por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

Los policías detenidos responden a los nombres de Felipe “E” y José “H”.

No contaban con dicha portación, motivo por el cual fueron asegurados y puestos a disposición del ministerio público federal para que respondan por esta falta que a decir del funcionario estatal es meramente administrativa.

Oscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad, hizo el exhorto a todos los directores municipales de Seguridad Pública a que regularicen a todo su personal y que estos cuenten debidamente con sus portaciones ya que el Ejército seguirá haciendo revisiones correspondientes y en los casos similares se procederá a la detención de los elementos.