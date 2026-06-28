CFE busca a dos trabajadores desaparecidos entre Hidalgo y Puebla

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mantiene coordinación con las autoridades que investigan la desaparición de dos de sus trabajadores, reportados como no localizados en la región de Huauchinango, Puebla, y la zona limítrofe con Hidalgo.

Mediante un comunicado, la empresa señaló que participa en las acciones institucionales relacionadas con el caso y aseguró que permanecerá atenta al desarrollo de las investigaciones que realizan las instancias competentes.

La CFE también indicó que mantiene comunicación permanente con los familiares de los dos empleados, a quienes brinda acompañamiento y el apoyo necesario mientras continúan las labores de búsqueda.

En su posicionamiento, la empresa reiteró que dará seguimiento puntual a este hecho y reafirmó su compromiso con la protección e integridad de su personal.

La desaparición de los trabajadores ha movilizado a corporaciones de seguridad y fiscalías de Puebla e Hidalgo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de las víctimas ni han dado a conocer avances concluyentes en la investigación, por lo que las diligencias continúan.