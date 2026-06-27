Lluvias y 'El Niño' frenan el impacto de incendios forestales en el país

Contrario a los pronósticos y la tendencia de los últimos años, la Temporada de Incendios Forestales 2026, que concluye oficialmente el próximo 11 de julio, se podría colocar entre la segunda o tercera más baja en México, desde que se llevan los registros, comparable sólo con 2015 y 2020.

Al corte del 26 de junio de 2026, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), reporta la ocurrencia de cinco mil 07 incendios forestales en las 32 entidades federativas y 390 mil 538 hectáreas afectadas.

Estas cifras representan una reducción de 28.49 por ciento en el número de conflagraciones y de 68.03 por ciento en la superficie impactada, con respecto a los resultados de 2025.

En relación a 2024, año en que se rompieron todos los récords a nivel nacional, con ocho mil 02 incendios forestales y un millón 672 mil 215.70 hectáreas afectadas, la disminución es mayor al colocarse en -37.42 incendios forestales y -76.64 por ciento hectáreas afectadas.

El balance actual coloca a este ciclo anual entre el segundo y tercer puesto de menor afectación desde que se tiene registro en el país. Especial

La entidad con más siniestros en lo que va de 2026 es Jalisco (677), seguido por el Estado de México (483), Michoacán (482), Ciudad de México (393), Chihuahua (308), Chiapas (299), Durango (274), Guerrero (262) y Oaxaca (219).

Mientras que los estados con más superficie impactada son: Guerrero (52 mil 445), Jalisco (52 mil 370), Nayarit (40 mil 376), Chiapas (36 mil 998), y Campeche (36 mil 245).

Las principales causas de las conflagraciones son: desconocidas, actividades agrícolas, intencionales, actividades pecuarias, fogatas, fumadores, cazadores, quema de basureros y naturales.

El punto más alto de la Temporada de Incendios Forestales 2026 se alcanzó el pasado 8 de mayo cuando se presentaron 56 emergencias simultáneas en 15 entidades de la República Mexicana y ocho áreas naturales protegidas.

La aparición del fenómeno de El Niño, apenas el 12 de junio, y una temporada de lluvias por arriba de la media, ayudaron a que no se cumplieran los pronósticos de que este año iban a prevalecer las condiciones adversas, con sequías intensas, que podrían generar más incendios forestales.

El comportamiento del fuego no se distribuyó de manera homogénea en el territorio nacional Especial

De acuerdo con la Conafor, en 2026 se contó con un estado de fuerza de 416 brigadas y cuatro mil 384 combatientes, divididos de la siguiente manera: 148 brigadas oficiales con mil 704 combatientes; 68 brigadas rurales con 680 combatientes, y 200 brigadas de protección forestal con dos mil combatientes.

Además de 304 vehículos para la coordinación y las brigadas, así como 19 carros motobomba y 33 torres de detección de incendios forestales, para actividades preventivas y combate a los siniestros.

Bajas La Temporada de Incendios Forestales 2026 también reporta una reducción importante en el número de combatientes que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Este año fueron cuatro los brigadistas que murieron, uno perteneciente a cuadrillas de protección civil municipal y tres voluntarios, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La contención de las llamas requirió el despliegue coordinado de un estado de fuerza compuesto por 4,384 combatientes Especial

De esta forma, 2026 se convierte en uno de los años con menos bajas, en comparación con 2019 y 2024, cuando se alcanzaron los máximos con 18 elementos fallecidos, 2020 con 15 y 2025 con 12 brigadistas.

Según las estadísticas, de 2019 a 2026, perdieron la vida un total de 91 combatientes: tres de la Conafor, siete de brigadas comunitarias, cinco de otras instancias federales, cinco de gobiernos estatales, uno de protección civil de los estados, cuatro de gobiernos municipales, dos de protección civil municipal, 27 voluntarios, 33 propietarios de terrenos forestales y cuatro del sector privado.