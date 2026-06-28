Frentes Políticos / 28 de junio de 2026

1. Antídoto. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Chiapas la planta para producir moscas estériles contra el gusano barrenador, con respaldo financiero de Estados Unidos y coordinación regional. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU, comprometió recursos para contener la plaga que ya golpeó las exportaciones ganaderas. Ronald Johnson, embajador estadunidense en México, celebró una alianza que privilegia resultados sobre diferencias. La escena bilateral deja una lección política: la soberanía gana solidez con cooperación eficaz, no con fronteras cerradas ni consignas repetidas.

2. Hoguera. La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, encabezó la destrucción de más de 405 kilos de cocaína, metanfetamina y mariguana, vinculados a 52 investigaciones federales. El operativo, con participación del general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, y de la Agencia de Investigación Criminal, que encabeza Héctor Elizalde, simboliza el cierre de una fase del combate al narcotráfico. La imagen del fuego transmite control institucional, aunque el verdadero saldo se medirá por la capacidad de impedir que esos cargamentos sean sustituidos otra vez. ¿Combate interminable? No lo es.

3. Mensaje directo. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, dejó muy claro cuáles son las reglas para los próximos procesos internos. El partido se alineará de manera firme con la disciplina y el orden que pide la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque en un principio el senador Félix Salgado intentó buscar un hueco en el reglamento para justificar sus aspiraciones y desafiar la norma antinepotismo en Guerrero, el peso de la directiva nacional terminó por imponerse. El senador reculó y formalizó que no irá por la gubernatura. Priorizar la cohesión de la 4T antes que las metas personales.

4. Lastre. Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, sostiene un discurso de combate a la corrupción, pero las investigaciones avanzan sobre exfuncionarios que formaron parte de su administración. Los procesos contra Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda, y otros exservidores públicos, junto con las indagatorias por presunto enriquecimiento ilícito en la Secretaría de Finanzas, trasladan el debate del discurso a los pésimos controles internos. La corrupción no sólo se mide por las detenciones; revela cuánto tiempo operó sin que nadie encendiera las alarmas. Lupa doble a BCS.

5. Precoces. Hugo Andrés Flores Mata, dirigente de Paz, anunció candidaturas para las 17 gubernaturas de 2027 antes de consolidar identidad propia. Apenas vienen naciendo y el entusiasmo ya corre más rápido que los votos. Alejandrina Moreno, desde la cúpula del Paz, insiste en desterrar la etiqueta de satélite de Morena, aunque buena parte del debate gira alrededor de ese vínculo y no de su oferta política. El nuevo partido abre con promesas de cobertura total, pero el país suele cobrar derecho de piso a quienes confunden registro con arraigo. Lanzarse primero luce vistoso; convencer después será la parte menos festiva. ¿Hacían falta?