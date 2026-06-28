Piden reconocer el trabajo de mexicanos en EU

El alcalde Alfonso Martínez Alcázar defendió la aportación de la comunidad mexicana en Estados Unidos, durante la firma del hermanamiento entre Morelia y Sacramento, California.

En sesión del Consejo Municipal de Sacramento, el presidente municipal afirmó que, aunque algunas voces han señalado a los mexicanos como causantes de problemas, la realidad es que la mayoría son personas trabajadoras.

Martínez Alcázar sostuvo que las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen al desarrollo tanto de México como del país que los recibió.

“La inmensa mayoría son personas de bien, que se dedican al trabajo para engrandecer tanto a México como al país que los recibió”, señaló.

El alcalde planteó que el hermanamiento entre Morelia y Sacramento debe servir para levantar la voz a favor de la unidad entre ambos países.

“No veamos lo que nos divide sino lo que nos une”, expresó.

Alfonso Martínez Alcázar agregó que el acuerdo permitirá construir una relación más fraterna entre ambas ciudades, además de abrir oportunidades en turismo, economía y cultura.

Por su parte, el alcalde de Sacramento, Kevin McCarty, coincidió en que el hermanamiento debe traducirse en puentes de cooperación en educación, turismo, cultura y desarrollo económico.

Autoridades de Sacramento destacaron que el acuerdo tendrá impacto en una ciudad donde un tercio de la población es inmigrante mexicana, principalmente de Michoacán, Jalisco y Zacatecas.