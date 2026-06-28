Familiares de Yanely marchan en Hidalgo para exigir avances en su búsqueda

A tres días de la desaparición de Yanely Tamar Torres Valencia, familiares y amigos de la joven, de 18 años, realizaron una manifestación por calles de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, para exigir que las autoridades refuercen las acciones de búsqueda y agilicen las investigaciones para localizarla.

Durante la movilización, los participantes recorrieron distintos puntos de la localidad portando fotografías y fichas de búsqueda de la joven, además de hacer un llamado a la ciudadanía para que contribuya con cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, Yanely Tamar Torres Valencia fue vista por última vez el 26 de junio en Tepeapulco. La denuncia por su desaparición fue presentada el 27 de junio y quedó registrada con el folio FDBHGO/303/2026.

La ficha de búsqueda indica que Yanely mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello largo y ondulado color castaño oscuro, ojos café oscuro y complexión media. Como señas particulares presenta cicatrices en el brazo, antebrazo y muñeca. El día de su desaparición vestía pantalón azul y blusa negra.

Los manifestantes solicitaron que el caso permanezca activo y convocaron a la población a reportar cualquier dato que contribuya a su localización a través de la línea Procuratel 800 912 1314, donde la información es recibida de forma confidencial.