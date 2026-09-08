Sistema Cutzamala alcanza 82.7% de capacidad en septiembre

El Sistema Cutzamala inició septiembre con 647.27 millones de metros cúbicos de agua disponible, alcanzando un 82.7% de su capacidad total. Esta cifra representa el mejor nivel de almacenamiento registrado en los últimos nueve años para esta época del año.

Tras el inicio de la temporada de lluvias el pasado 4 de junio, el sistema hídrico hila 14 semanas de recuperación constante. Durante la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH) de la Conagua, Citlalli Peraza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OACVM), detalló el estado actual de los tres embalses principales:

Valle de Bravo, 86.9%

Villa Victoria, 81.5%

El Bosque, 75.6%

Entorno verde en las inmediaciones de la Presa Villa Victoria, embalse que reporta un 81.5% de llenado. Ernesto Méndez

Esta recuperación en los niveles de almacenamiento permitió uno de los bombeos de agua más altos en la historia hacia el Valle de México. Del 31 de agosto al 6 de septiembre, se enviaron 15.672 metros cúbicos por segundo (m³/s), distribuidos de la siguiente manera:

9.751 m³/s dirigidos a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA).

dirigidos a la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA). 5.921 m³/s enviados a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).