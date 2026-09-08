¡El más seco desde 1941! Agosto rompe récords de calor y sequía en el país

En plena evolución del fenómeno de El Niño, México vivió en 2026 el agosto más seco en los registros desde 1941 y el más cálido reportado a partir de 1953, dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), el SMN destacó que la precipitación acumulada el pasado mes de agosto fue de 80 milímetros, lo que representa un déficit de 52.4 milímetros o 39.6 por ciento por debajo del promedio.

Reveló que agosto de 2026 también se ubicó como el agosto más cálido del registro histórico, empatando con agosto de 2023.

La Conagua y el SMN reportaron una temperatura media de 27.2 °C en México durante agosto de 2026, el valor más alto del registro desde 1953. Especial

Indicó que la temperatura media observada fue de 27.2 grados, 2.5 grados por arriba de la climatología 1991-2020.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que los pasados 3 y 5 de septiembre se rompieron récords de temperatura en la estación La Pamona, en el municipio de Linares, Nuevo León, al registrar 45.5 grados, superando los 45 grados del 10 de septiembre de 2023, en el mismo sitio.

Además, la estación Padilla, en Padilla, Tamaulipas, reportó 45 grados el 4 de septiembre de 2026, batiendo la marca de 44.5 grados registrada el 10 de septiembre de 2023, en el mismo lugar.