Llega a México el primer tren de pasajeros de la ruta Ciudad de México - Pachuca

En el marco de la conmemoración del Día del Ferrocarrilero, el Gobierno de México recibió la primera unidad cabeza de serie que operará en la nueva ruta ferroviaria de pasajeros Ciudad de México-Pachuca.

El convoy, completamente eléctrico, arribó el pasado sábado a la terminal ferroviaria de Pantaco, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la capital del país.

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la recepción del equipo estuvo a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

La unidad inició su traslado hacia territorio nacional en agosto pasado desde los talleres de la empresa fabricante CRRC, situados en la ciudad de Zhuzhou, China.

El primer tren de pasajeros de la ruta Ciudad de México - Pachuca cuenta con una longitud de 102 metros y está diseñado para transportar hasta 893 pasajeros por viaje Especial

Transportará más de 800 pasajeros

Este primer tren cuenta con una longitud de 102 metros y está diseñado para transportar hasta 893 pasajeros por viaje.

Para garantizar un traslado cómodo, seguro y accesible, el interior está equipado con asientos prioritarios, áreas exclusivas para el resguardo de equipaje y bicicletas, además de un sistema integral de videovigilancia tanto al interior como al exterior de los vagones.

La flota completa para este corredor estará integrada por un total de 15 trenes.

Mientras que esta unidad prototipo fue fabricada en el extranjero, las autoridades federales confirmaron que el resto de los convoyes serán ensamblados en el estado de Querétaro, una medida estratégica orientada a impulsar la industria nacional, fomentar la generación de empleos y detonar el desarrollo económico de la región del Bajío.

El nuevo sistema de transporte cubrirá una extensión total de 100 kilómetros entre la estación Buenavista, en la capital mexicana, y la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Especial

Saldrá de Buenavista

El nuevo sistema de transporte cubrirá una extensión total de 100 kilómetros entre la estación Buenavista, en la capital mexicana, y la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

De este trazo, 58 kilómetros corresponden a vía electrificada de nueva construcción en el tramo que comprende del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia la capital hidalguense, obra que se ejecuta en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El proyecto contempla la edificación de siete estaciones intermedias y una terminal, lo que permitirá enlazar diversas localidades del Valle de México con la zona metropolitana de Pachuca.

Una vez en operación, se proyecta que el servicio atienda una demanda superior a los 100 mil usuarios diarios, reduciendo el tiempo de recorrido entre ambas terminales a aproximadamente una hora con 15 minutos.

Con la llegada de este primer convoy, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consolida una nueva etapa en la recuperación de los trenes de pasajeros en el país, apostando por una red de movilidad eléctrica y sustentable que facilite la conectividad regional y dinamice la actividad económica y turística del centro de México.