Tlaxcala presenta su candidatura formal para la distinción de Ciudad Americana del Deporte

La gobernadora Lorena Cuéllar encabezó la presentación oficial de la candidatura de Tlaxcala para obtener la distinción de Ciudad Americana del Deporte 2027, respaldada por una inversión pública histórica que consolida la transformación de su infraestructura y el acceso social al deporte.

La postulación se sustenta en una inversión acumulada de aproximadamente 675 millones de pesos asignados entre 2022 y 2026, monto que supera en más del doble los 311 millones de pesos ejercidos de manera conjunta durante los primeros 16 años de historia del Instituto del Deporte de Tlaxcala, comprendidos de 2006 a 2021.

Asimismo, el presupuesto anual del organismo estatal registró un incremento sin precedentes, al pasar de 12 millones de pesos al comienzo de la actual administración hasta alcanzar cerca de 164 millones de pesos en 2026 con la integración de recursos federales, concentrando así el 68 por ciento de la inversión deportiva histórica del estado.

En el marco de esta política pública, Tlaxcala ha albergado 159 acontecimientos deportivos, desglosados en 119 certámenes locales, 25 nacionales y 15 competencias internacionales, sumado a la rehabilitación de 657 espacios públicos y el alcance de más de 200 mil personas mediante programas activos.

Al dirigirse a los integrantes del Comité Evaluador de ACES América desde el Teatro Xicohténcatl, la mandataria estatal afirmó que “todos los sueños son posibles y que no hay reto que no podamos lograr”.

Cuéllar Cisneros vinculó de igual forma estos avances con la seguridad y la convivencia social en la entidad, al enfatizar que “la verdadera cosecha, la más profunda es la paz”, al destacar que Tlaxcala mantiene la menor incidencia delictiva del país y el deporte ha ayudado.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Daniel Moncayo Cervantes, detalló que la estrategia estatal permitió expandir la base de deportistas en un 252 por ciento, pasando de 800 a más de 3 mil 500 atletas inscritos, lo cual detonó un crecimiento del 192 por ciento en los resultados competitivos del estado y culminó en la obtención de un récord de 61 medallas en la Olimpiada Nacional 2026.

En el aspecto económico, la realización de certámenes ha generado una derrama superior a 60 millones de pesos en beneficio directo del comercio local y los prestadores de servicios. Durante la evaluación, Gonzalo Cuesta Nieto, representante de la comisión de ACES América, ponderó que la asignación debe considerar el impacto social del deporte y concluyó con un mensaje de respaldo al proceso del territorio: “Queremos que cuando se hable de Tlaxcala se hable de un territorio que cree en su gente y que apuesta por el deporte como un motor de transformación”.