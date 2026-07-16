CBTIS 289 apunta a convertirse en modelo nacional de educación para la salud

A un año de haber abierto sus puertas, el CBTIS 289 cerró su primer ciclo escolar con 537 estudiantes y se consolidó como el primer plantel del país especializado en el área de la salud dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), modelo impulsado por el Gobierno federal para ampliar la cobertura y fortalecer la educación media superior.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que este centro educativo representa una alternativa para garantizar el acceso de más jóvenes al bachillerato y forma parte de la estrategia nacional para ampliar la oferta educativa.

"Este plantel representa un paso firme para garantizar que ninguna o ningún joven se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios", señaló el funcionario.

Añadió que el CBTIS 289 fortalece la estrategia "Mi Derecho, Mi Lugar", orientada a que los estudiantes de nuevo ingreso cuenten con un espacio cercano a su domicilio para cursar el nivel medio superior.

El plantel forma parte de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) y está incluido en el programa de expansión del Bachillerato Nacional, que contempla la construcción de 31 nuevos planteles, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza. En conjunto, estas acciones permitirán crear 156 mil 240 nuevos espacios para estudiantes en todo el país.

El director del CBTIS 289, Jorge Leonardo Villanueva Peniche, informó que la primera generación cursa las carreras técnicas de Enfermería General, Laboratorista Clínico, Radiología e Imagen, Prótesis Dental y Asistencia Dental, y está próxima a iniciar el tercer semestre.

Además, adelantó que para el ciclo escolar 2026-2027 se abrirá un turno vespertino, con lo que la matrícula crecerá a más de 900 alumnos. También se incorporará la carrera técnica en Urgencias Médicas y Gestión de Riesgos.

"Con la apertura del turno vespertino podremos atender a más de 900 estudiantes y ampliar nuestra oferta educativa con una carrera que responde a las necesidades actuales de la sociedad", destacó.

El directivo explicó que el modelo académico combina formación científica, humanista y práctica, con el propósito de preparar técnicos especializados y, al mismo tiempo, fortalecer competencias para la vida y el ámbito laboral.

Por su parte, el profesor Luis Fernando Pérez Jaime subrayó que la infraestructura de nueva generación facilita el aprendizaje al ofrecer espacios adecuados para la práctica y el desarrollo tecnológico.

La alumna Vania Belém Martínez Mariscal aseguró que estudiar en instalaciones modernas ha fortalecido su formación académica y profesional.

"Las instalaciones son amplias, cómodas y cuentan con el equipo y los materiales necesarios para nuestra formación", expresó.

Ubicado en el fraccionamiento Los Héroes San Pablo, en Tecámac, el CBTIS 289 se encuentra en una segunda etapa de construcción. El proyecto contempla duplicar el número de aulas y laboratorios, además de ampliar la capacidad del plantel para que más jóvenes de municipios cercanos obtengan una doble certificación: la de Bachillerato Nacional y la de formación técnica avalada por instituciones de educación superior.