The Trust for Americas lanza tres cursos gratuitos de IA para educación, empleo y emprendimiento en México

En este contexto, The Trust for the Americas, con el apoyo de Microsoft anuncian el lanzamiento de tres cursos estratégicos en IA enfocados a la Empleabilidad, el Emprendimiento y la Educación.

La urgencia de esta iniciativa se hace evidente en los datos. Según el estudio "Inteligencia Artificial en México" del Centro México Digital, solo el 8% de las empresas mexicanas con más de 10 empleados ha incorporado herramientas de IA, una cifra por debajo del promedio de 20% registrado en países de la OCDE. Esta diferencia pone de manifiesto una brecha tecnológica creciente en el país: mientras las inversiones en inteligencia artificial aumentan, su adopción real por parte de la población sigue siendo limitada. Factores como la falta de conectividad y la ausencia de formación tecnológica accesible continúan frenando la competitividad de México en la economía digital.

"Hoy el reto no es solo adoptar nuevas tecnologías, sino democratizar su acceso. Necesitamos cerrar las brechas para que más personas puedan estar a la vanguardia y convertir el potencial de la inteligencia artificial en mejoras reales de productividad, sin perder de vista la dignificación del trabajo", explicó Luz Marina Correa, Senior Project Manager de The Trust for the Americas

Cada curso utiliza la IA generativa, como herramienta central y está diseñado para producir resultados concretos desde la primera sesión:

• IA Empleo: dirigido a personas en búsqueda de empleo, para que buscadores de empleo optimicen currículums y preparen entrevistas, elevando su competitividad

• IA Emprende: permite integrar la IA en marketing y finanzas, atacando la barrera de la "falta de capacitación" lo que permite analizar costos y formular estrategias.

• IA Aprende: fortalece el aprendizaje, la investigación y la creatividad, con énfasis en pensamiento crítico y uso responsable de la tecnología.

Los cursos son autodirigidos y combinan contenido interactivo con ejercicios prácticos enfocados en la creación de entregables concretos, como presentaciones, documentos, modelos de negocio y simulaciones aplicables a contextos reales. Además, incorporan un componente transversal de ética y uso responsable de la IA.

Al finalizar, los participantes reciben un reconocimiento avalado por Microsoft, The Trust for the Americas y la Organización de Estados Americanos (OEA).