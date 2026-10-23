Choque entre camioneta y venado provoca muerte de dos mujeres texanas

Dos mujeres originarias de Texas, Estados Unidos, perdieron la vida cuando el vehículo en el que viajaban se impactó contra un venado en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

El percance vial se registró este viernes sobre la autopista a Reynosa, a la altura del kilómetro 140 de la mencionada vía.

Protección Civil del ayuntamiento atendió el accidente vial, en el cual se reportó que un vehículo particular, con placas de Texas, se impactó contra un venado lo que provocó la volcadura de la unidad.

El vehículo avanzó unos 150 metros del lugar del impacto y quedó fuera de la carretera.

Foto: Especial

Dos mujeres perdieron la vida, las cuales presentaban múltiples lesiones en el cráneo.

Al sitio arribaron ambulancias y las autoridades correspondientes, mientras que la zona quedó bajo el resguardo de la Guardia Nacional.

Hasta el momento, las identidades de las dos víctimas mortales no han sido proporcionadas.