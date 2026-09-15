Tensión en Cuernavaca: marcha por Claudia termina con daños al Palacio de Gobierno

La movilización de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) llegó hasta la Plaza de Armas Emiliano Zapata, en el centro de Cuernavaca, donde los universitarios exigieron al gobierno de Morelos justicia para las estudiantes asesinadas y demandaron que estos casos sean investigados con perspectiva de género.

La marcha partió de las instalaciones de la UAEM y avanzó hasta la principal plaza pública de la capital morelense. Una vez frente al Palacio de Gobierno, los manifestantes colocaron una ofrenda en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de origen español asesinada en el municipio de Cuautla.

La fotografía de Claudia fue colocada al centro de la ofrenda, acompañada por cartulinas que llevaban los nombres de otras estudiantes universitarias que han perdido la vida, como una forma de recordar a las víctimas y exigir que sus casos no queden impunes.

Durante la concentración, los universitarios señalaron que las investigaciones deben realizarse con perspectiva de género y con rigor, evitando señalar a posibles responsables sin contar previamente con elementos sólidos que permitan esclarecer los hechos.

La marcha partió de las instalaciones de la UAEM y avanzó hasta la principal plaza pública de la capital morelense. Cuartoscuro

Protesta registró momentos de tensión

Integrantes del denominado bloque negro realizaron pintas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y posteriormente comenzaron a romper vidrios del inmueble, mientras continuaban las consignas para exigir justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera.

En medio de los disturbios, un funcionario que se acercó al lugar para intentar contener los daños fue alcanzado por los manifestantes, quienes realizaron una pinta en su espalda.

Hasta el momento, se reportan vidrios rotos y paredes rayadas en el Palacio de Gobierno, inmueble que permaneció como uno de los principales puntos de concentración de la protesta.

La movilización concluyó así con una combinación de exigencias de justicia, memoria para las víctimas y momentos de confrontación, luego de que los estudiantes llevaran su protesta desde la universidad hasta el corazón del centro histórico de Cuernavaca.