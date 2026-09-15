“Marcha por Claudia”: cerca de 200 estudiantes de la UAEM salen a exigir justicia

Alrededor de 200 estudiantes y miembros de la comunidad universitaria participaron este martes 15 de septiembre en la Marcha por Claudia, convocada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla.

La movilización comenzó alrededor de las 8:30 horas en la Puerta 1 del campus Chamilpa de la UAEM, en Cuernavaca, desde donde el contingente avanzó hacia el Centro de la ciudad con destino al zócalo o Plaza de Armas.

Los participantes, en su mayoría vestidos de blanco y negro como símbolo de duelo y protesta, portaron pancartas y mensajes para exigir el esclarecimiento del crimen, justicia para Claudia y mejores condiciones de seguridad para la comunidad universitaria.

La joven fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla. Cuartoscuro

¿Por qué marchan por Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte Aguilera era originaria de las Islas Canarias, España, y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llegó a Morelos el pasado 17 de agosto como estudiante de intercambio de la Universidad de Granada y la UAEM, con una estancia académica prevista hasta diciembre.

La joven fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla. De acuerdo con los primeros reportes, habría sido víctima de un intento de robo y posteriormente atacada con un arma blanca.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio y mantiene las diligencias para determinar con precisión las circunstancias del crimen y localizar al responsable.

La protesta cuenta además con la participación de estudiantes de intercambio, quienes han manifestado preocupación por la seguridad. Cuartoscuro

UAEM exige justicia y mayor seguridad

Antes del inicio de la marcha, estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación realizaron un homenaje a Claudia en el campus Chamilpa, donde colocaron fotografías, flores, veladoras y una butaca vacía en memoria de su compañera.

Durante la movilización, estudiantes y docentes expresaron su indignación por el asesinato y reclamaron a las autoridades avances en las investigaciones. También exigieron acciones para combatir la violencia contra las mujeres y garantizar condiciones de seguridad para quienes integran la comunidad universitaria.

La protesta cuenta además con la participación de estudiantes de intercambio, quienes han manifestado preocupación por la seguridad de quienes realizan estancias académicas en Morelos.

El recorrido hacia el Centro de Cuernavaca se desarrolla en una zona donde ya se registran cierres y restricciones a la circulación por los preparativos de las Fiestas Patrias.