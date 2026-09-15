De Madrid a Tokio: sedes diplomáticas de México festejan el 15 de septiembre

En España, esta noche del 15 de septiembre, el embajador Quirino Ordaz Coppel encabezó en la Plaza Chamberí la fiesta tradicional con la comunidad mexicana, que coreó la arenga del “¡Viva la Independencia Nacional!”, “¡Viva México!” y cada uno de los héroes que lograron la libertad de nuestro país hace más de 200 años.

Desde temprana hora y ante un calor que supera los 30 grados en la península ibérica, los asistentes, entre ellos muchos españoles, disfrutaron de música tradicional con mariachi y bailes folclóricos, además de la presentación del Circo Atayde, una de las instituciones circenses más históricas de nuestro país.

En Beijing, China, el embajador Jesús Seade adelantó el pasado viernes 11 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia, acompañado de autoridades del país asiático, funcionarios e integrantes de la comunidad mexicana.

El festejo patrio incluyó música tradicional de mariachi y la inauguración de la escultura de las Alas de la Libertad.

Donde también se aprovechó el fin de semana para llevar a cabo la celebración anticipada por el 216 aniversario de la Independencia de México fue en el Reino Unido.

En el Islington Assembly Hall, al norte de Londres, el embajador mexicano Alejandro Gertz Manero encabezó la ceremonia el domingo pasado, previo a la presentación del Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, que por primera ocasión se presentó en la Gran Bretaña.

Ante varias decenas de connacionales, el representante diplomático mexicano, quien asumió el cargo apenas el pasado mes de abril, lanzó la arenga oficial y el tradicional

“¡Viva México!” desde el balcón engalanado con la bandera nacional y una guardia de elementos de la agregaduría militar.

La embajada organizó, además del acto central, distintas actividades relacionadas con la cultura nacional en materia gastronómica y bailes folclóricos.

En la Embajada de México en Japón también se celebró el Día de la Independencia de México junto con la comunidad mexicana e invitados especiales, quienes se deleitaron con ricos antojitos y bebidas mexicanas, además de la música para bailar y divertirse. La ceremonia la encabezó la embajadora Melba Pría.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los que apoyan la independencia de México y a todos los que, en el día a día, respaldan las actividades y eventos de la embajada”, destacó la embajada en Tokio.

En París, la embajadora Blanca Jiménez Cisneros lanzó la arenga oficial, que recuerda la lucha iniciada por Miguel Hidalgo en 1810, ante decenas de mexicanos que radican en Francia e invitados especiales.

La celebración en la sede diplomática estuvo amenizada por el mariachi mexicano, además de comida tradicional.