Evacuan a familia en Durango: lluvias dejan su casa al borde del colapso

Debido a las intensas lluvias que se presentan en algunas zonas, una vivienda estuvo a punto de colapsar y aplastar a sus moradores en el municipio de Canatlán, Durango.

Los elementos de Protección Civil acudieron al lugar para atender a los habitantes y evacuarlos para evitar una tragedia.

Personal de la dependencia municipal informó que atendieron un reporte sobre una barda de vivienda que presenta condiciones de riesgo y se encuentra a punto de colapsar.

Al ver las condiciones del exterior, se implementó el acordonamiento y el aseguramiento del perímetro para prevenir el acceso de personas y reducir el riesgo de un incidente.

Los habitantes del domicilio fueron evacuados y trasladados a un lugar seguro.

En diversos municipios del estado de Durango, como Canatlán y sus zonas rurales adyacentes, predomina la arquitectura tradicional elaborada a base de adobes, madera y techos de terrado.

Aunque estas estructuras ofrecen un alto aislamiento térmico frente a los climas extremos de la región, son sumamente vulnerables al agua y a los periodos prolongados de humedad.

La filtración constante en las bases de los muros provoca la pérdida de cohesión de la tierra, desencadenando colapsos repentinos de bardas y techumbres.

Por ello, las unidades de Protección Civil activan protocolos de inspección y desalojo oportuno en fincas antiguas o de autoconstrucción durante la temporada estival de lluvias.