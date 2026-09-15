Educación Superior suma más matrícula, becas y nuevos espacios para jóvenes: Mario Delgado

A dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Educación Superior avanza con una política enfocada en ampliar el acceso, fortalecer la permanencia y generar nuevas oportunidades para las y los jóvenes, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, la matrícula de Educación Superior alcanzó 5.8 millones de estudiantes, con una cobertura de 46.8 por ciento, que aumenta a 47.5 por ciento al incorporar a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC). En el mismo periodo, la matrícula pública pasó de 3 millones 417 mil 960 a 3 millones 574 mil 610 estudiantes.

Mario Delgado destacó que las UBBJG atienden a 84 mil 304 estudiantes en 214 sedes con 37 carreras, y que para 2026 se sumarán 25 planteles más para alcanzar 239 sedes. Además, informó que ya se registran 23 mil 929 egresados y 13 mil 817 títulos profesionales entregados.

El funcionario señaló que estas universidades contarán con 99 mil nuevos espacios en 2026 y una capacidad instalada para atender hasta 243 mil 605 estudiantes. Para ello, el presupuesto destinado a las UBBJG aumentó de mil millones de pesos anuales entre 2019 y 2024 a 2 mil 500 millones en 2025 y 3 mil millones en 2026.

En el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, adelantó que en 2026 operará con 13 nuevas unidades académicas en distintas entidades del país y alcanzará una matrícula de 119 mil 280 estudiantes, como parte de la meta de crear 300 mil nuevos espacios de Educación Superior.

En materia de apoyos económicos, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro benefició a 414 mil 100 estudiantes con una inversión superior a 12 mil 294 millones de pesos, mientras que la nueva Beca Gertrudis Bocanegra para transporte respaldó a 55 mil 924 universitarios con recursos por 312.2 millones de pesos. La SEP estima que al cierre de 2026 cerca de 800 mil estudiantes contarán con alguno de estos apoyos.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de la educación incluyente. Las 19 Universidades Interculturales atendieron a 28 mil 987 estudiantes, principalmente de comunidades indígenas y rurales, con un crecimiento de 9.2 por ciento respecto al ciclo anterior. Asimismo, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas sumaron 379 mil 155 alumnos, un incremento de 8.8 por ciento, mientras que el Tecnológico Nacional de México alcanzó una matrícula de 607 mil 658 estudiantes.

En infraestructura, el Gobierno federal destinó 7 mil 334.3 millones de pesos para realizar 314 mejoras en 210 instituciones de Educación Superior, además de 3 mil 298 millones de pesos para financiar 123 proyectos de ampliación en 31 entidades del país.

“La Educación Superior es una vía para construir bienestar, reducir desigualdades y abrir nuevas oportunidades; por ello, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum seguimos avanzando para que más jóvenes puedan estudiar, permanecer y concluir una carrera”, afirmó Mario Delgado.