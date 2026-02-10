Se tensa negociación por reforma electoral; integrantes de la 4T se reunieron el fin de semana

La mesa de diálogo para la construcción de la iniciativa de reforma electoral se tensó este fin de semana, luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, desconociera los acuerdos que había logrado el Partido del Trabajo y les expresara: “¿Ustedes quién se creen?”, para exigir cambios a la reforma.

Efectuada el viernes 6 de febrero, la mesa de diálogo entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo fue la primera a la que asistió Luisa María Alcalde, de acuerdo con el relato compartido por algunos de los asistentes.

La dirigente de Morena comenzó a revisar los documentos y preguntaba quién había propuesto cada punto; aunque la respuesta fuera que se trataba de partes originales del documento trabajado por Pablo Gómez, ella respondió: “Nosotros no estamos de acuerdo”.

Las mesas de diálogo habían avanzado hasta entonces en encontrar el cómo hacer realidad tres temas torales: disminución del financiamiento público a los partidos políticos, plurinominales y sobrerrepresentación. La posición del Verde y del PT era que se encontraran nuevas fórmulas, siempre en apego a garantizar la equidad en las contiendas y que no significaran una regresión.

Pero Luisa María Alcalde expresó que no estaba de acuerdo; sostuvo que la posición es que los plurinominales se sometan a votación y que se reduzca el presupuesto a los partidos sin modificar la fórmula. Ante la insistencia de sus aliados políticos, en particular el PT, ella les lanzó un “¿ustedes quién se creen?”, a lo que el petista Benjamín Robles Montoya respondió que si esa iba a ser la posición de cerrazón, no tenía caso continuar con el diálogo.

El relato recabado con algunos de los presentes establece que ya llevaban cerca de cinco horas de discusión y en ese momento se decidió que deberían tomar un descanso para volverse a ver este lunes, porque era evidente que no había acuerdo.

Ayer se difundió la versión, surgida desde Morena, de que tanto el PT como el Verde se habían levantado de la mesa de diálogo, pero la senadora petista Geovanna Bañuelos desmintió la versión y dijo que incluso volverán a verse este martes a las 13:00 horas.

Interrogado sobre el momento tenso que tuvieron el viernes, Benjamín Robles Montoya respondió a Excélsior:

Como parte de la dirección nacional, yo he sido el responsable de reiterar una y otra vez que el PT no va a hacer declaraciones respecto a la reforma electoral hasta que haya una propuesta. Por lo tanto, te digo que no puedo confirmar ni rechazar lo que escribiste, pero lo que sí te puedo decir es que el PT es parte de la Cuarta Transformación y que creemos que hay todas las posibilidades de impulsar una reforma electoral que nos permita seguir avanzando democráticamente”.

—¿Ustedes se levantaron de la mesa?

—Eso es falso. Nosotros nunca nos vamos a levantar de una mesa donde se dialoga, pero no te puedo decir más, porque estaría yo violando lo que me han encargado y que me reiteran una y otra vez en las reuniones del PT nacional.

cva*