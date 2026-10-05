Temporal en Veracruz deja 3 muertos y mantiene alerta por lluvias intensas

Las lluvias de las últimas horas mantienen a Veracruz bajo alerta gris en fase de acción, con afectaciones concentradas en la zona norte y regiones serranas. Autoridades de Protección Civil confirmaron que una persona, identificada como Serafín Apale Xocua, murió en Zongolica, arrastrada por la corriente, hecho que ya fue reportado por la Fiscalía.

Con esta nueva víctima suman tres las personas que han fallecido a consecuencia del temporal que inició la semana anterior, cuando una fuerte tormenta provocó lluvias que causaron el deceso de un varón de 41 años, al caerle un muro en su domicilio, y una jovencita, ahogada en una tienda; ambos en Xalapa.

El Comité Estatal de Emergencias permanece activo y se han desplegado fuerzas de tarea para atender derrumbes, anegamientos y crecidas de ríos. En Zacualpan, continúan los trabajos por varios derrumbes y una vivienda dañada por flujo de lodo.

En Álamo Temapache, el agua alcanzó hasta cinco centímetros en zonas bajas; se activaron recorridos y refugios temporales. El nivel ya descendió, pero se mantiene vigilancia por el comportamiento del arroyo El Ídolo, donde escurren flujos provenientes de la sierra.

En Castillo de Teayo, también en el norte, tres localidades quedaron incomunicadas por la crecida de ríos; el paso fue restablecido.

En Atzacan, en la región central montañosa, se realizaron maniobras de bombeo tras un crecimiento súbito de agua durante la noche.

Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil, admitió que la situación más delicada se registra en Zontecomatlán, donde se mantiene alerta roja por la interrupción del acceso hacia Illamatlán y el incremento del nivel del río. Aunque no ha alcanzado el punto de desborde en la cabecera municipal, ya se habilitaron refugios temporales y se distribuyen insumos de asistencia.

Los reportes de Conagua indican que las principales nubosidades se concentran en la zona norte y sur del estado. Se prevé que las lluvias más intensas continúen hasta el miércoles en la región norte, sin descartar precipitaciones menores en el sur.

Xalapa: revisión de permisos y zonas históricamente inundables

Al cumplirse una semana del desastre ocurrido en Xalapa por la fuerte tormenta registrada la noche del 29 de septiembre, que dejó un saldo de dos personas muertas, las autoridades estatales confirmaron que la tienda Hiper San Bruno fue clausurada.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, quien era alcalde cuando se otorgó el permiso para la construcción de la tienda, defendió que la zona de humedal está clasificada como mixta en el Programa de Ordenamiento Urbano y Territorial —“comercial, industrial”— y que la propiedad “tenía muchos años ya operando como un taller”.

Explicó que Desarrollo Urbano ratificó la vigencia del programa y, con ello, se otorgó el permiso correspondiente “con un dictamen de Protección Civil, y el de Comercio sigue vigente”. Señaló que en ese corredor conviven gasolinera, escuela, negocios y un fraccionamiento. Y remató: “Si lo que quieren es que se revise, está la Fiscalía, y si hubiera alguna deformación o error, omisión o delito, pues que se persiga, así de sencillo”, dijo.

Justificó al señalar que Xalapa enfrenta además puntos históricamente inundables, como Plaza Museo y tramos de Lázaro Cárdenas, donde los escurrimientos provenientes de municipios vecinos han generado acumulados de hasta 135 litros por metro cuadrado, rebasando la altura de vehículos y provocando riesgos recurrentes.