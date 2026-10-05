Aún esperan ayuda a un año de inundaciones en Veracruz; población improvisa defensas

A 12 meses de que el desbordamiento de los ríos Cazones y Pantepec dejó miles de viviendas bajo el agua en la zona norte de Veracruz, el compromiso gubernamental sigue sin materializarse en el terreno de forma concreta y visible en los hechos.

El 10 de octubre de 2025, el río Cazones alcanzó 7.3 metros a las 6:35 horas y el río Pantepec rebasó su escala de desbordamiento, anegando colonias completas en Poza Rica y Álamo Temapache.

Las corrientes arrastraron viviendas, bloquearon accesos y obligaron a evacuaciones improvisadas.

Ese día se confirmó un saldo de tres mujeres fallecidas —dos docentes y la hija de una de ellas— y la desaparición de Alisson, de 7 años, cuyo cuerpo no ha sido localizado.

Reconstrucción sigue pendiente a un año de las inundaciones

Pese a los anuncios oficiales que contemplaban un plan integral de reconstrucción con recursos superiores a los mil 500 millones de pesos para rectificación de cauces, dragados y elevación de bordos de contención, la realidad en municipios como Poza Rica, Álamo Temapache y Tihuatlán es de parálisis física. Las obras mayores continúan atrapadas en etapas administrativas y de planeación presupuestal, las zonas siniestradas han vuelto a tener contingencias y las lluvias de los últimos días amenazan con dejar un escenario similar.

Aunque se proyectó el levantamiento de bordos definitivos para blindar a colonias vulnerables en Poza Rica, los márgenes continúan protegidos por costaleras de arena apiladas por los propios vecinos.

Otro proyecto para el dragado del río Pantepec y del drenaje en Álamo se ha reducido a limpiezas superficiales o desazolves inconclusos. El sistema de drenaje pluvial opera con parches provisionales que colapsan ante cualquier precipitación de moderada intensidad.

Habitantes permanecen en alerta ante nuevas lluvias

Para la población afectada, el transcurso de un año no se tradujo en recuperación efectiva, sino en un estado de alerta constante para las familias que permanecen en las zonas afectadas.

Frente a la temporada de frentes fríos y tormentas, los habitantes del norte de Veracruz afrontan el creciente nivel de ríos y arroyos con las mismas defensas provisionales que improvisaron tras la tragedia de hace un año.

*mcam