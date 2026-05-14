Viernes 15 de mayo, inicia Temporada de Huracanes 2026 en el Pacífico
Según los pronósticos, El Niño podría surgir en el trimestre mayo-julio (82 por ciento de probabilidad), con una fase más intensa en septiembre (súper El Niño).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recordó que este viernes 15 de mayo comienza la temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico, que este año se espera sea muy activa debido a que está en puerta el fenómeno de El Niño.
Según los pronósticos, El Niño podría surgir en el trimestre mayo-julio (82 por ciento de probabilidad), con una fase más intensa en septiembre (súper El Niño).
Con El Niño, la temperatura del mar aumenta y el calor se convierte en combustible para los huracanes.
Ante este panorama, el SMN dio a conocer que en 2026 se prevén en el océano Pacífico de 18 a 21 ciclones con nombre, cuando la climatología de 1991 a 2020 es de 15.
"De estos 18 a 21 sistemas con nombre tendríamos entre nueve y 10 tormentas tropicales; tendríamos entre cinco y seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes categoría 3, 4 o 5", explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.
Detalló que existen algunos escenarios de incremento de hasta tres grados en la temperatura del mar, lo que incrementará la potencia de los ciclones tropicales, la sequía en algunas regiones, la presencia de incendios forestales y el surgimiento de contingencias ambientales por ondas de calor.
Fabián Vázquez Romaña recordó que en el caso del océano Atlántico la temporada de huracanes 2026 inicia el 1 de junio, donde se estiman de 11 a 15 ciclones tropicales, cerca o ligeramente por debajo del promedio histórico de 14.
"¿Cómo se van a distribuir? Entre siete y ocho serían tormentas tropicales; entre tres y cinco serían huracanes categoría 1 y 2, y entre uno y dos serían huracanes categoría 3, 4 y 5", precisó.
Los nombres que llevarán este año los ciclones tropicales son:
Océano Pacífico
Amanda
Boris
Cristina
Douglas
Elida
Fausto
Genevieve
Hernan
Iselle
Julio
Karina
Lowell
Marie
Norbert
Odalys
Polo
Rachel
Simon
Trudy
Vance
Winnie
Xavier
Yolanda
Zeke
Océano Atlántico
Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gonzalo
Hanna
Isaias
Josephine
Kyle
Leah
Marco
Nana
Omar
Paulette
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred