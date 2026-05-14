Viernes 15 de mayo, inicia Temporada de Huracanes 2026 en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recordó que este viernes 15 de mayo comienza la temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico, que este año se espera sea muy activa debido a que está en puerta el fenómeno de El Niño.

Según los pronósticos, El Niño podría surgir en el trimestre mayo-julio (82 por ciento de probabilidad), con una fase más intensa en septiembre (súper El Niño).

Con El Niño, la temperatura del mar aumenta y el calor se convierte en combustible para los huracanes.

Ante este panorama, el SMN dio a conocer que en 2026 se prevén en el océano Pacífico de 18 a 21 ciclones con nombre, cuando la climatología de 1991 a 2020 es de 15.

"De estos 18 a 21 sistemas con nombre tendríamos entre nueve y 10 tormentas tropicales; tendríamos entre cinco y seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes categoría 3, 4 o 5", explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Detalló que existen algunos escenarios de incremento de hasta tres grados en la temperatura del mar, lo que incrementará la potencia de los ciclones tropicales, la sequía en algunas regiones, la presencia de incendios forestales y el surgimiento de contingencias ambientales por ondas de calor.

Infografía del Gobierno de México, CONAGUA y el SMN sobre la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico, con pronóstico de 18 a 21 sistemas con nombre. Excélsior

Fabián Vázquez Romaña recordó que en el caso del océano Atlántico la temporada de huracanes 2026 inicia el 1 de junio, donde se estiman de 11 a 15 ciclones tropicales, cerca o ligeramente por debajo del promedio histórico de 14.

"¿Cómo se van a distribuir? Entre siete y ocho serían tormentas tropicales; entre tres y cinco serían huracanes categoría 1 y 2, y entre uno y dos serían huracanes categoría 3, 4 y 5", precisó.

Los nombres que llevarán este año los ciclones tropicales son:

Océano Pacífico

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Océano Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred