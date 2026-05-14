Consejero del INE exige rigor para detectar lavado de dinero en campañas

El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, advirtió que el INE debe fortalecer la fiscalización de partidos y campañas rumbo a las elecciones de 2027 y no renunciar a dar vista a las autoridades competentes para evitar convertirse en “comparsa” de posibles delitos electorales relacionados con dinero ilícito.

En entrevista, el consejero sostuvo que el árbitro electoral tiene la obligación de actuar con mayor rigor ante los procesos políticos anticipados que ya realizan distintos partidos y aspirantes, particularmente en materia de revisión del origen y destino de los recursos utilizados.

“Nosotros tenemos que ser muy rigurosos en una fiscalización mucho más detallada y también en que, si detectamos una potencial irregularidad fuera del ámbito de nuestra competencia, tenemos que denunciar o presentar las vistas correspondientes para que el INE no se convierta en comparsa de estas potenciales irregularidades”, afirmó.

Castillo explicó que actualmente la fiscalización del INE se concentra en verificar que los partidos reporten todos sus ingresos y gastos, así como en identificar quién aporta recursos a campañas y actividades políticas. Sin embargo, reconoció que el Instituto no tiene facultades para determinar si ese dinero proviene del crimen organizado o de operaciones de lavado de dinero.

Esa tarea, dijo, corresponde a otras autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías.

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