Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguró arsenal en Nuevo León

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Un arsenal consistente en 14 armas largas, un fusil Barret, 23 cargadores, 337 cartuchos y nueve chalecos tácticos fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, durante un patrullaje de seguridad realizado en Doctor Coss, Nuevo León.

En este operativo realizado el miércoles 13 de mayo, también se aseguraron tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo, y sin que se reportaran personas detenidas, de acuerdo con el reporte diario de resultados del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El organismo indicó que en la víspera se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

Entre otros casos, se destacó que, en el poblado Arboledas de Rancho Viejo, en Tecate, Baja California fue detenido el líder una célula delictiva, cuya identidad no se reveló, por parte de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al presunto responsable se le encontró en posesión de dos armas largas, dos armas cortas, 225 cartuchos, nueve cargadores, cuatro chalecos balísticos, un vehículo y seis radios de comunicación.

Otro sospechoso señalado como “objetivo prioritario”, vinculado a un caso de homicidio, por las autoridades de seguridad, fue detenido en Colima, Colima, en una acción también realizada por la Marina, la SSPC y la Fiscalía estatal.

Se detalló que, en Progreso, Hidalgo, elementos de Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a nueve integrantes de una corporación de seguridad municipal, por el delito de homicidio, en cumplimiento a igual número de órdenes de aprehensión.

Un cargamento de 48 kilos de metanfetamina fue asegurado por integrantes del Gabinete de Seguridad, en Guadalajara, Jalisco, junto con dos cargadores y diversas piezas para armas.

En el poblado El Capule, en Elota, Sinaloa, personal de Marina aseguraron cuatro armas largas, 907 cartuchos útiles, 18 cargadores, dos placas y dos cascos balísticos.

Mientras que en la capital del estado Culiacán, en la carretera a Sanalona, elementos de SSPC detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, en posesión de cuatro bolsas de plástico con metanfetamina.

En el fraccionamiento Cedros, de la misma ciudad sinaloense, fueron detenidas tres personas en posesión de tres armas largas, cargadores, cartuchos, tres cascos, cinco chalecos tácticos y un vehículo,