Influencer “El Arturito” exhibe abandono en Valle de Guadalupe

El reconocido creador de contenido Arturo Lemmen, identificado en plataformas digitales como “El Arturito”, generó una amplia conversación social tras documentar la baja afluencia turística que actualmente vive el Valle de Guadalupe. A través de diversos testimonios visuales, el influencer lamentó el evidente estado de abandono que atraviesa la región vitivinícola más importante de México, la cual, según visitantes y usuarios en redes sociales, comienza a percibirse como un “pueblo fantasma”, incluso en temporadas que históricamente eran consideradas de alta demanda.

La problemática se atribuye principalmente al incremento desmedido en los costos de hospedaje, gastronomía y servicios turísticos, situación que habría provocado el desplazamiento tanto de turistas extranjeros como del mercado nacional. Internautas y especialistas del sector comparan el momento actual del valle con lo ocurrido en Tulum, Quintana Roo, donde el enfoque dirigido exclusivamente al turismo de alto poder adquisitivo terminó afectando la sostenibilidad y el equilibrio del destino. Esta tendencia ha derivado en una disminución crítica de bodas, eventos y experiencias masivas, impactando directamente a toda la cadena de valor: desde grandes vinícolas y hoteles boutique, hasta pequeños comerciantes y prestadores de servicios locales.

Tras la difusión de las imágenes de “El Arturito”, también surgieron cuestionamientos sobre la gestión de precios y restricciones en la zona. Parte de la opinión pública ha señalado a agrupaciones empresariales como “ProVino” y “Por un Valle de Verdad” por impulsar un modelo de costos elevados en experiencias turísticas y restauranteras, además de mantener restricciones para inversionistas y para la realización de eventos, factores que, según diversas críticas en redes sociales, han terminado por deteriorar la experiencia de visitantes y consumidores del valle. De acuerdo con los reclamos documentados en plataformas digitales, esta estrategia habría priorizado la rentabilidad inmediata sobre la preservación de la competitividad del Valle de Guadalupe como un destino atractivo y accesible para el turismo nacional, sector que gradualmente ha dejado de frecuentar la región.

Dentro de este contexto, también han comenzado a mencionarse nombres de figuras prominentes vinculadas a asociaciones relacionadas con la promoción y desarrollo del área. Entre los empresarios señalados por distintos sectores de la comunidad aparecen Hans Backoff Guerrero, propietario de Monte Xanic; Fernando Pérez Castro, de las vinícolas La Lomita y Finca La Carrodilla; Wenceslao Martínez Santos, dueño de la vinícola Relieve; Mauricio Cantú, de Madera Cinco; y la publirrelacionista Keiko Nishikawa. Hoy, estos perfiles enfrentan un creciente escrutinio por parte de sectores que dependen económicamente de la actividad turística del valle, ante la evidente caída en reservas, consumo y flujo de visitantes.

La crisis de afluencia no solo compromete la rentabilidad de marcas y proyectos de lujo, sino también el sustento de cientos de trabajadores y prestadores de servicios independientes que dependen del movimiento turístico en la región. El fenómeno expuesto por “El Arturito” pone sobre la mesa la necesidad de replantear el modelo turístico y comercial del Valle de Guadalupe para evitar un deterioro prolongado. Mientras el debate continúa creciendo en redes sociales y espacios digitales, la baja presencia de visitantes en viñedos, restaurantes y establecimientos de Ensenada se mantiene como un reflejo claro de la urgencia por ajustar la oferta turística a la realidad económica de los viajeros actuales.