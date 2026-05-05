Templarios, los calcinados en Pátzcuaro tras enfrentamiento con CJNG

Cinco cuerpos calcinados fueron localizados el pasado lunes en una camioneta en la región de Pátzcuaro, en un hecho que, según las primeras investigaciones, estaría vinculado a un enfrentamiento entre organizaciones criminales rivales.

El secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda, informó que las víctimas presuntamente pertenecían a Los Caballeros Templarios, ya que portaban insignias alusivas a ese grupo. Asimismo, señaló que existe la posibilidad de que hayan sido abatidos por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo sería consecuencia de un encuentro fortuito entre células criminales en movimiento.

“Lo más seguro es que en uno de los caminos se encontraron y se enfrentaron”, explicó Zepeda, al subrayar que las operaciones de seguridad en la región han obligado a los grupos delictivos a desplazarse constantemente.

Las primeras indagatorias indican que las víctimas fueron asesinadas en el lugar y posteriormente incendiadas dentro de la batea de una de las camionetas, en un intento por ocultar evidencias.

El funcionario también desmintió versiones que apuntaban a un ataque contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Pátzcuaro, al precisar que “se trató de un enfrentamiento entre grupos delictivos”.

Emboscada y operativo en la zona rural

El hallazgo de los cuerpos se produjo en el contexto de un operativo de la Guardia Civil, desplegado tras un reporte sobre la presencia de hombres armados en una zona rural del municipio.

Durante la intervención, los elementos de seguridad fueron emboscados por un grupo armado.

“Los sujetos dispararon al momento de observar la llegada de los uniformados”, indicaron reportes preliminares. A pesar de la agresión, no se registraron policías muertos ni lesionados.

En el sitio fueron aseguradas tres camionetas, una de ellas completamente calcinada, en cuyo interior se encontraban los cinco cuerpos.

Violencia persistente y respuesta local

El caso refleja la persistente disputa territorial entre organizaciones criminales en Michoacán, una de las entidades más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico.

El alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, aseguró que su administración reforzará las acciones de seguridad para contener la escalada. “No vamos a permitir que la violencia de otros municipios alcance a Pátzcuaro”, afirmó.

El edil destacó que se intensificarán los operativos mediante una mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales, así como una presencia más activa en comunidades rurales.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos, incluyendo la identificación plena de las víctimas y la confirmación de su posible vínculo con grupos delictivos.

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