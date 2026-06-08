¿Tembló en Yucatán? Se registra inusual sismo de magnitud 4.2

La Península de Yucatán registró este lunes dos eventos sísmicos de magnitud 4.2. El primero fue reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con epicentro cerca de Ticul, Yucatán, mientras que un segundo movimiento, detectado por el Sistema de Alertas de Terremotos de Android, se localizó en una zona marítima cercana a las costas de Cancún, Quintana Roo, donde el fenómeno fue percibido por la población y obligó al desalojo preventivo de diversos inmuebles.

Los sismos no son fenómenos habituales en la Península de Yucatán. A diferencia de las costas del Pacífico mexicano, donde la interacción entre placas tectónicas genera actividad constante, esta región se encuentra sobre una plataforma geológica históricamente considerada de baja sismicidad.

Por ello, los movimientos registrados durante la jornada llamaron la atención tanto de especialistas como de habitantes de Cancún y otras localidades cercanas.

El primer evento ocurrió a las 10:05:09 horas, tiempo del centro de México. El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento alcanzó una magnitud de 4.2, con epicentro a 14 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán, y una profundidad aproximada de cinco kilómetros.

Horas más tarde, distintos usuarios comenzaron a reportar en redes sociales que habían percibido un nuevo temblor en Cancún. Posteriormente, el Sistema de Alertas de Terremotos de Android ubicó un segundo evento, también estimado en magnitud 4.2, con un epicentro localizado a unos 11 kilómetros de Quintana Roo, en una zona marítima cercana al destino turístico.

Desalojos y activación de protocolos de emergencia

La cercanía del segundo movimiento provocó que las vibraciones fueran perceptibles en diversos sectores de Cancún. Ante la incertidumbre generada por un fenómeno poco frecuente en la región, autoridades y responsables de inmuebles activaron los protocolos de seguridad.

Edificios públicos, oficinas gubernamentales y algunos centros comerciales fueron evacuados de manera preventiva, mientras elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad realizaron recorridos para descartar daños estructurales.

El operativo incluyó patrullajes y vigilancia en las zonas desalojadas, con el objetivo de mantener el orden y facilitar las inspecciones técnicas.

Al mismo tiempo, habitantes de distintas colonias, particularmente en el sur de la ciudad, compartieron testimonios sobre la percepción del sismo. Algunos señalaron que muebles y objetos ligeros se movieron durante algunos segundos, mientras que otros reportaron oscilaciones visibles en recipientes con agua.

¿Por qué se sintió el sismo en Cancún?

Especialistas explican que, aunque la Península de Yucatán presenta una actividad sísmica mucho menor que otras regiones del país, los movimientos con epicentros cercanos a centros urbanos pueden ser percibidos claramente, especialmente cuando ocurren a poca profundidad.

En este caso, la combinación entre la magnitud del evento y la proximidad del epicentro al litoral de Quintana Roo favoreció que numerosas personas sintieran las vibraciones.

Protección Civil reporta saldo blanco

De manera preliminar, las autoridades estatales y municipales de Protección Civil informaron que no existen reportes de personas lesionadas ni daños materiales de consideración derivados de los dos movimientos sísmicos.

Hasta el cierre de los primeros informes, las inspecciones realizadas en edificios públicos, centros comerciales e infraestructura urbana no habían detectado afectaciones estructurales relevantes.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de versiones no verificadas en redes sociales.